Dopo la tappa di Darlington, la NASCAR Cup Series si prepara per un appuntamento cruciale in Virginia: la prima delle due tradizionali corse del 2026 a Martinsville. Questo evento segna l'inizio della stagione su uno dei circuiti più iconici e impegnativi. L'ovale di Ridgeway è il short-track più corto del calendario, con una lunghezza di 0,526 miglia (0,847 km). Caratterizzato da quattro curve con una pendenza di dodici gradi, il circuito, di proprietà della NASCAR e inaugurato nel settembre del 1947, vanta una storia ricca e affascinante nel mondo delle stock car americane.

La corsa primaverile di Martinsville si svolge tradizionalmente sulla distanza di 400 giri, mentre la gara autunnale, un momento chiave della ‘Chase’, prevede 500 tornate e rappresenta la penultima prova prima della finale per il titolo. Nel corso degli anni, questo tracciato ha visto trionfare leggende e campioni attuali. Tra i vincitori più recenti figurano Brad Keselowski (2017, 2019), Kyle Busch (2016), William Byron (2022-2024), Kyle Larson (2023) e Denny Hamlin (2008, 2010, 2015, 2025). Proprio Denny Hamlin, al volante della Toyota #11 del team Joe Gibbs Racing, ha l'opportunità di eguagliare i cinque successi di Rusty Wallace e Darrell Waltrip, che occupano la seconda posizione nella classifica all-time.

Il primato assoluto appartiene all'irraggiungibile Richard Petty, con nove vittorie.

I protagonisti della stagione e la classifica Chase

Gli occhi sono puntati su Tyler Reddick, il talentuoso pilota della Toyota Camry #45 del team 23XI Racing. Reddick ha dimostrato una forma eccezionale, conquistando ben quattro delle prime sei pole position stagionali, un'impresa riuscita solo in tre occasioni nella lunga storia della NASCAR. La classifica aggiornata della Chase lo vede saldamente al comando con 325 punti, con un vantaggio significativo sugli inseguitori. Seguono Ryan Blaney (230 punti), Bubba Wallace (205), Denny Hamlin (203) e Chase Elliott (194). La top ten è completata da William Byron, Chris Buescher, Brad Keselowski, Christopher Bell e Kyle Larson.

La battaglia per accedere alla fase finale dei Playoff si preannuncia intensa, con piloti come Michael McDowell (sedicesimo) e Joey Logano (diciassettesimo) che lottano per un posto nella zona utile.

Martinsville nel calendario 2026: date e importanza nei Playoff

Il circuito di Martinsville continuerà a essere un pilastro del calendario NASCAR anche nel 2026, ospitando due weekend di gara. Il primo appuntamento primaverile è fissato per il 28 e 29 marzo, mentre il secondo, di fondamentale importanza per i Playoff, si terrà dal 30 ottobre al 1° novembre. La gara autunnale, in particolare, manterrà il suo ruolo strategico come ultima sfida prima della finale per il titolo, confermando l'importanza cruciale di questo short-track nelle fasi decisive del campionato.

Oltre alla NASCAR Cup Series, il programma dei weekend di gara includerà anche le emozionanti competizioni delle serie O’Reilly Auto Parts e CRAFTSMAN Truck, promettendo spettacolo e sfide ad alta intensità per tutti gli appassionati delle corse automobilistiche.

Con la sua ricca storia e il suo ruolo chiave nelle dinamiche del campionato, Martinsville si conferma un appuntamento imperdibile, un vero e proprio punto di riferimento per la NASCAR e per gli amanti delle stock car, offrendo ogni anno gare memorabili e battaglie mozzafiato.