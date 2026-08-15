Il mercato NBA si prepara a vivere un periodo di intenso fermento in vista della prossima trade deadline, con diversi nomi di spicco che potrebbero cambiare maglia. Tra questi, spicca Michael Porter Jr., attualmente in forza ai Brooklyn Nets, che secondo le analisi rappresenta uno dei profili più appetibili per le franchigie in cerca di un rinforzo di alto livello. Porter Jr. è reduce dalla sua migliore stagione individuale, nella quale si è distinto per l'efficacia al tiro da tre punti, la capacità di rimbalzo e un miglioramento difensivo che lo ha reso centrale nei piani dei Nets.

I Brooklyn Nets e Porter Jr. non hanno ancora trovato un accordo per il rinnovo contrattuale, una situazione che alimenta le voci su una possibile cessione prima della scadenza naturale dell'intesa. Il giocatore, infatti, è diventato un obiettivo di mercato per diverse squadre che puntano a rafforzarsi nella seconda parte della stagione. La dirigenza dei Nets, impegnata in un percorso di ricostruzione, potrebbe valutare offerte per evitare di perdere Porter Jr. a parametro zero, soprattutto considerando il valore raggiunto dall'ala dopo le recenti prestazioni.

I big del mercato NBA

Oltre a Porter Jr., la lista dei possibili protagonisti di scambi importanti comprende nomi di primo piano come Anthony Davis, attualmente ai Washington Wizards, e Klay Thompson, passato ai Dallas Mavericks ma non più centrale nei piani della franchigia texana.

Tra i giocatori segnalati come potenzialmente in uscita figurano anche Tyler Herro, Paul George, Cason Wallace, Trey Murphy III, Zion Williamson, Kyrie Irving e Kevin Durant. Per molti di questi atleti, la situazione contrattuale o la volontà delle rispettive squadre di avviare una ricostruzione rappresentano fattori determinanti per un possibile trasferimento.

Nel caso specifico di Porter Jr., il suo rendimento con i Nets ha attirato l'attenzione di diverse squadre, tra cui Milwaukee Bucks, Detroit Pistons, Golden State Warriors e Chicago Bulls. Il giocatore sta mantenendo medie di 25,8 punti, 7,5 rimbalzi e 3,3 assist a partita, con percentuali di tiro particolarmente elevate sia da due che da tre punti.

Brooklyn, pur ascoltando le offerte, non sembra intenzionata a svendere il proprio talento, valutando solo proposte di alto livello che possano garantire un ritorno importante in termini di scelte future o giovani di prospettiva.

Scenari e decisioni cruciali

La situazione di Porter Jr. si inserisce in un contesto NBA in cui molte squadre stanno valutando se puntare subito al titolo o avviare una rifondazione. Il contratto dell'ala, che prevede ancora una stagione a oltre quaranta milioni di dollari, rappresenta sia un'opportunità che un rischio per chi volesse investire su di lui, anche alla luce dei trascorsi fisici del giocatore. I Brooklyn Nets dovranno quindi decidere se "vendere alto" sfruttando il momento favorevole o se considerare Porter Jr.

come una pedina centrale per il futuro della squadra.

Il mercato resta dunque aperto a molteplici scenari, con la possibilità che uno o più dei dieci nomi più discussi possano effettivamente cambiare maglia prima della chiusura delle trattative. Le prossime settimane saranno decisive per capire quali franchigie decideranno di investire pesantemente per rafforzare il proprio roster e quali, invece, sceglieranno la via della programmazione a lungo termine.