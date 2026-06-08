Le qualifiche valgono più della gara a Montecarlo, vero, ma non è questo il caso o meglio è così fino a quando non ci sono penalità, errori o poca affidabilità della macchina.

Kimi che capolavoro

Pole, giro veloce e primo posto blindato per il diciannovenne di Bologna completano il suo primo grande slam. Parte primo, si difende sulla ripartenza e poi vola giro dopo giro chiudendo il suo distacco al secondo a sei secondi. "È una di quelle giornate in cui avevamo un passo clamoroso, ma bisogna alzare l'asticella. Sto vivendo un grandissimo momento." Queste le parole del numero 12 della Mercedes nel post gara di Montecarlo.

Peggio è andata invece per il compagno di scuderia George Russel che, causa penalità, chiude fuori dalla zona punti vedendo scappare Kimi Antonelli in testa al mondiale e perdendo il secondo posto nella classifica agganciato da Lewis Hamilton.

Lewis c'è, Leclerc che disastro

Sir Lewis Hamilton, in una giornata da record, ne eguaglia uno: 8 podi a Montecarlo proprio come il fuoriclasse Ayrton Senna. Una gara impeccabile dal punto di vista della guida, non sbaglia nulla, non rischia e alla ripartenza ci prova ma invano. Sale sul secondo gradino del podio e strappa il secondo posto nel mondiale a Russel. La direzione presa dall'inglese sembra portare ora i suoi frutti e anche se il lavoro da fare è ancora tanto, la strada intrapresa sembra essere invece quella giusta.

Domenica disastrosa invece per il monegasco Charles Leclerc; finisce la safety car e per un problema ai freni, così sembrerebbe, finisce subito a muro. L'errore è comunque grossolano e i punti persi sono preziosi e la scelta di lasciare Brembo come il compagno di scuderia poteva fare già la sua bella differenza anche in questo weekend.

Max che peccato, Hadjar sul podio

Gara da dimenticare in casa RedBull, o meglio, macchina da rivedere in sponda Max Verstappen. L'olandese quattro volte campione del mondo parte dalla seconda casella, poteva provarci in partenza ma qualcosa è andato storto e Max ha dovuto subito accostarsi per un problema al motore "Avevamo problemi al motore già prima della partenza" affermerà poi il quattro volte campione del mondo.

Molto meglio invece sponda Hadjar che conquista, anche causa penalità e ritiri. il terzo posto nella prestigiosissima Montecarlo.

La Formula 1 non smette di stupire qauest'anno e dopo il weekend di Monaco torna subito in pista a Barcellona per il Gran Premio di Catalunya questo fine settimana.