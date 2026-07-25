FP3: sorpresa Norris, la McLaren è davanti

Termina così la sessione di prove libere che, aspettando le qualifiche, regala già una sorpresa. La McLaren di Lando Norris è davanti a tutti, seguita da Hamilton, Antonelli e Leclerc racchiusi in due decimi circa. Il campione del mondo segna il giro più veloce mettendo la sua McLaren tra le papabili monoposto che potrebbero insidiare la pole position dell'Hungaroring. La Ferrari nel frattempo prosegue con la sua prova di forza piazzandosi seconda e quarta; in mezzo alle due rosse il solito Antonelli.

Q1: Alonso per la prima del 2026 in Q2

Lunga attesa per l'Aston Martin: undici gare per riuscire a portare una monoposto all'altezza riuscendosi finalmente a qualificare per la seconda sessione di qualifiche con il due volte campione del mondo Fernando Alonso. Un grandissimo traguardo per la scuderia di Silverstone che può vantare dei 16 aggiornamenti portati per questo fine settimana e che, finalmente, posso ripagare il grande lavoro fatto da Newey per riproporre una macchina, un minimo, competitiva. Peggio va al compagno di scuderia Lance Stroll che si ferma, nuovamente, al Q3 tagliando il traguardo in ventesima posizione, davanti ai due piloti Cadillac. Davanti al canadese, le due Williams di Albon e Sainz; chiude il pacchetto degli eliminati Bearman con la sua Haas.

Q2: Antonelli rischia, Norris davanti

Ultimi momenti al cardiopalma: comunicazione da parte della federazione, a due minuti dalla fine della sessione, che cancella il giro dell'italiano Kimi Antonelli. Il numero 12 della Mercedes riesce però a registrare il tempo chiudendo in ottava posizione ancora una volta davanti al compagno di scuderia George Russell. Gran giro per Hadjar, quarto, davanti al quattro volte campione del mondo, nonché compagno di scuderia, Max Verstappen; sesto a circa cinque decimi. Le sorprese non finiscono qua; il quasi diciannovenne Lindblad vola, letteralmente, riuscendo a stare davanti ad entrambe le Mercedes e portando la sua RacingBulls nella top ten di domani.

Q3: Lando Norris primo beffa la Ferrari ancora a secco

Primo giro per tutti e la pole provvisoria se la prende con la forza Lewis Hamilton, 101 millesimi davanti a Lando Norris mentre il monegasco per ora è terzo. La Mercedes aspetta, quarta e settima con Antonelli e Russell sperando di contendersi la pole all'ultimo giro di queste qualifiche dell'Hungaroring. Il primo ad uscire è il sette volte campione del mondo seguito poi da Leclerc, Verstappen, Antonelli, Russell, Lindblad, Hadjar, Hulkenberg, Norris e Piastri. Non si migliorano le Ferrari, lungo Verstappen e la bandiera gialla congela le posizioni dei suoi inseguitori. Dal fondo arriva però Norris che, passa all'ultimo settore ormai con bandiera verde, e si prende con la forza, e per soli 12 millesimi, la pole position del gran premio d'Ungheria.

Verso la chiusura del giro, però, la monoposto di Russell si spegne in curva uno provocando l'ennesima bandiera gialla e creando, anche se solo per pochi istanti, un altro giallo della gialla. Nel frattempo la federazione ha notato un impeding di Hamilton su Oscar Piastri e un infrazione di Antonelli che ha chiuso la sua qualifica appena sotto il gradino più basso del podio.