Stellantis ha confermato un trend positivo nel mercato automobilistico italiano a maggio, superando per il quinto mese consecutivo il mercato complessivo. Sotto la guida dell'AD Antonio Filosa, il gruppo ha rafforzato le sue immatricolazioni.

La classifica delle auto più vendute in Italia ha visto Stellantis con tre modelli nelle prime quattro posizioni: la Fiat Pandina al primo posto, seguita dalla Leapmotor T03 al terzo e dalla Jeep Avenger al quarto. La Pandina Hybrid è la vettura più venduta, con 8.977 immatricolazioni. Insieme alle 2.050 unità della Fiat 500, Fiat domina il segmento A city-car, con oltre il 50% di quota.

La Grande Panda ha mostrato una crescita costante, raggiungendo 19.870 immatricolazioni nei primi cinque mesi dell'anno, posizionandosi come la terza auto più venduta e leader nel segmento B.

Leapmotor: Crescita e Leadership Elettrica

Leapmotor, attiva in Italia con la joint venture Leapmotor International di Stellantis, ha registrato risultati significativi. A maggio, il marchio ha totalizzato 4.765 immatricolazioni, con un incremento del +1.278% rispetto a maggio 2025, confermandosi con la crescita annua più elevata nel mercato italiano.

Nel comparto BEV, Leapmotor ha raggiunto una quota di mercato record del 34,5%, salendo al 48% nel canale privati. Assicurando al brand la prima posizione assoluta nel mercato elettrico italiano, con la Leapmotor T03 auto elettrica più venduta in Italia.

Fiat Professional: Leader Veicoli Commerciali

Anche nel settore dei veicoli commerciali, Fiat Professional si è confermata leader in Italia, con 3.628 immatricolazioni a maggio (23,3% di quota) e 19.501 nei primi cinque mesi del 2026 (24,9% di quota di mercato), rafforzando la sua presenza nel segmento.

Il mercato automobilistico italiano ha mostrato una crescita generale delle vendite. Ad aprile 2026, le immatricolazioni sono aumentate dell'11,6% rispetto all'anno precedente, confermando un trend positivo per l'intero comparto.