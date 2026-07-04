Si chiude così la prima parte a Silverstone, con la Ferrari numero 44 davanti a tutti non solo nelle prove libere ma anche nella qualifica sprint.

Prove Libere, meglio Mercedes sul passo gara

Nel primo pomeriggio si aprono le danze del fine settimana bretone con le uniche prove libere disponibili. La Mercedes parte e non delude sicuramente le aspettative, Antonelli chiude però in P2 davanti al compagno di scuderia George Russel solo quarto. La Ferrari, reduce dalla deludente Austria, si presenta a Silverstone con ben poche aspettative "qua perderemo circa sei-sette decimi rispetto a Mercedes" queste le parole del sette volte campione del mondo alla vigilia di questo week-end.

La scuderia di Maranello però non demorde e porta in pista un set-up che si adatta perfettamente alla pista chiudendo al primo posto con Lewis Hamilton (1.29.260) e al terzo posto, un po' staccato, il monegasco Charles Leclerc (1.29.859).

Sprint Qualifying: Sir Lewis la pole è tutta tua!

Partono le qualifiche sprint nel tardo pomeriggio e di sorprese non ce ne sono, o almeno fino al SQ3. La Mercedes sembra volare senza troppa fatica ma, anzi, chi fatica sembra essere la McLaren che non è riuscita a trovare la quadra in questo venerdì. Norris sesto (1.28.740) seguito subito dietro, di una manciata di millesimi, dal compagno di scuderia Oscar Piastri (1.28.772). Ottima prova di forza e solidità invece per la scuderia di Faenza (Racing Bull, ex Toro rosso) che si insidia nelle ultime posizioni disponibili della top 10 con entrambi i piloti: nono posto per Lawson e decimo per Lindblad.

Di prepotenza invece Max Verstappen che strappa 'ultimo gradino del podio e, domani alla Sprint, partirà terzo dalla seconda fila. La lotta serrata tra la scuderia di Maranello e quella di Brackley si rinnova: Leclerc ci prova e si prende la pole provvisoria ma subito dietro sopraggiunge Antonelli che, momentaneamente, gliela strappa (passa anche Verstappen che, come già menzionato, si prende la terza posizione relegando il monegasco alla quarta casella della griglia). Lewis Hamilton e George Russell sono gli ultimi due piloti a poter prendersi la pole, a dispetto di Kimi ma ad aver la meglio è il numero 44 sette volte campione del mondo che, a casa sua, chiude in prima posizione questo venerdì di F1.

Solo quinto posto per l'inglese numero 63 della Mercedes che chiude addirittura dietro a Leclerc.

Il fine settimana inglese è appena iniziato e sembra essersi anche già infiammato. La Ferrari può ritenersi felice date le poche possibilità che ritenevano, tutti nel paddock, avere qua a Silverstone.