Motori spenti ma la settimana rimane calda in Formula 1; il mercato piloti, quasi bloccato, sembra però poter accendersi nella settimana di pausa e aspettando il Gran Premio del Belgio.

Verstappen - McLaren è fatta?

Non ci sta il quattro volte campione del mondo, alla poca competitività della sua RB22. Dopo il problema visto in Austria, l'olandese si era ripreso trovando un podio che sembrava oro colato a Silverstone ma un problema alla sua monoposto lo ha accompagnato fuori pista, ritrovandosi nella ghiaia a pochi giri dalla fine. Il malcontento di Verstappen lo si percepisce, così come si percepisce la delusione e la rabbia di un pilota che poco viene ascoltato dalla sua scuderia.

Infatti il pilota numero 33 avrebbe provato a suggerire ai suoi ingegneri e al team delle migliorie da apportare su assetti e strategie di gara; consigli che però non sono stati ascoltati ed eseguiti. Non solo, ad aumentare il malcontento generale c'è anche il via vai di ingegneri in uscita ed in entrata che non aiutano, sicuramente, la scuderia e il pilota olandese. Infatti, ad oggi, anche la RedBull sembrerebbe essere infastidita dai comportamenti del quattro volte campione del mondo che non ha certezze da casa McLaren ma sicuramente ci sono stati contatti con Zak Brown per quanto riguarda la prossima stagione. Max, secondo le clausole strette con la scuderia di Milton Keynes, potrebbe liberarsi dati gli scarsi risultati di questo inizio mondiale e dal settimo posto in classifica piloti.

Ovviamente nulla è ancora certo ma l'unica cosa plausibile è che, qualora dovesse passare a McLaren, andrebbe a sostituire Oscar Piastri reduce da un inizio stagione particolarmente complicato.

RedBull sonda il piano B

L'aria che si respira a Milton Keyes è pesante, e con una monoposto non all'altezza e poco competitiva la RedBull potrebbe veder andar via il suo pilota migliore. Le strade sono tante ma la scuderia un terreno l'ha già sondato e la via sembrerebbe portare a Oliver Bearman. Il pilota della Haas, sotto l'ala Ferrari con la quale ha un contratto dal 2022, è sbarcato in F1 guidando la Ferrari di Carlos Sainz al Gran Premio dell'Arabia Saudita successivamente sbarcando in Haas dove con 36 gran premi disputati è riuscito a totalizzare ben 66 punti dimostrando di essere uno dei migliori profili emergenti a soli 21 anni.

Spunta anche, però, l'opzione Oscar Piastri. Con Verstappen nel mirino McLaren e l'approdo di Lambiase, di color papaya si vestirà nel 2028, si potrebbe anche aprire un clamore scenario vedendo letteralmente uno scambio di piloti tra le due scuderie. Questa ipotesi nasce anche dal fatto che gli agenti del pilota australiano hanno smentito qualsiasi rumors riguardo un possibile addio a McLaren di Piastri già a fine anno.

Non è però convinto l'ex pilotaWebber che nega qualsiasi scambio sull'asse RedBull Racing - McLaren definendo queste voci come delle "invenzioni".