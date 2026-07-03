La Formula 1 torna subito in pista questo fine settimana e lo fa ripartendo dal Gran Premio di Gran Bretagna; Silverstone.

La nuova Formula 1 approda a Silverstone

Nuove monoposto, nuova storia e nuovo approccio alla guida dei piloti in quello che è uno dei circuiti più amati dagli appassionati di questo sport e non solo. Il nono appuntamento approda in Gran Bretagna e, forse, non lo fa nei migliori dei modi. Tante le critiche, o forse le paure, dei piloti in una pista che a detta loro sarà totalmente diversa da quella vista fino ad ora. " L'ho provata al simulatore mi veniva da ridere, sembra decisamente un'altra pista" ha dichiarato il quattro volte campione del mondo, aggiungendo poi "sarà un weekend impegnativo e la gestione dell'energia sarà fondamentale".

Un po' più duro è stato invece Fernando Alonso che lo ritiene "triste da guidare" definendo poi la famosa curva Becketts "una stazione di ricarica".

Pirelli, le scelte di gomma e le variabili

Durante questo fine settimana Pirelli ha deciso di portare la gamma di mescole più dure disponibili: C1, C2 e C3 scelta presa per l'elevato degrado del tracciato. Considerando le mescole scelte, l'aggressività del tracciato e tutti i fattori pista immaginabili, la possibilità di completare la gara con un solo pit-stop è più che concreta, con i team che andranno ad utilizzare maggiormente la gomma C2 e la C3. Il tutto premettendo il bel tempo; in caso contrario la scelta delle gomme ricadrà su quelle da bagnato cosa che, forse, spera il pilota britannico, vincitore nove volte qua in Gran Bretagna, Lewis Hamilton.

Il numero 44, infatti, vedendo la differenza di cavalli della sua rossa sul rettilineo, a confronto con le scuderie motorizzate Mercedes, vorrebbe poter competere per la decima vittoria mescolando però le carte con la variabile meteo; variabile possibile qui a causa del meteo instabile.

Orari e diretta Tv

Il fine settimana britannico si aprirà domani, venerdì 3 luglio, alle ore 13:30 con le prove libere seguite poi, alle 17:30, dalla Sprint Qualifying. Il Weekend di Formula 1 riprenderà poi sabato alle ore 13:00 con la gara Sprint e le Qualifiche alle ore 17:00 che definiranno la griglia di partenza della gara di domenica alle ore 16:00. Il tutto verrà trasmesso in chiaro sui canali Sky e Tv8 che si vedrà come unico appuntamento in differita la gara della domenica alle ore 19:00