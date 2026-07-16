Dopo una piccola pausa, la Formula 1 torna in pista e lo fa in uno dei circuiti più amati del Motorsport: Spa-Francorchamps, Belgio.

Polemiche RedBull alla vigilia del GP

Si torna in pista e alla stessa maniera tornano le polemiche in Formula 1. Il dibattito si è aperto a Silverstone e riguarda la sicurezza nell'utilizzo dell'ala Macarena introdotta da Ferrari e, in seguito, "copiata" da RedBull. Il caso si è aperto nel momento in cui Max Verstappen, a pochi giri dalla fine, perde il controllo della macchina e finisce in ghiaia: bandiera gialla, safety car in pista e gara finita per l'olandese quattro volte campione del mondo.

La FIA, quindi, vuole capirci di più e inizia a spingere per una revisione dell'utilizzo di questa novità. Ora però è il turno della RedBull che, visto il vantaggio Ferrari una volta introdotta questa nuova ala, chiede a gran voce alla Federazione di vietarne l'utilizzo per la sicurezza dei piloti. Mossa astuta quella del team principal Laurent Mekies che così facendo, qualora venisse vietata a tutti gli effetti, ridurrebbe drasticamente il gap con la rivale Ferrari.

McLaren e l'affidabilità del motore Mercedes

Nemmeno il tempo di sistemare i box che arriva subito il primo comunicato di penalità dalla FIA: 10 posizioni in griglia per Lando Norris per aver sostituito dei componenti della Power Unit.

La notizia accende subito un campanello dall'arme non solo in casa Papaya ma, anche e soprattutto, in casa Mercedes con Toto Wolff che afferma "Non serve essere i più veloci in pista se poi non si riesce a finire una gara". Problema già evidenziato da tempo ma che fino ad ora, a quanto pare, non è stato risolto e forse per il mondiale potrebbe essere un problema, sicuramente da risolvere al più presto nelle parti di Brackley.

Il tracciato e le gomme

Non solo il circuito più amato dagli appassionati ma anche il più lungo dell'intero mondiale con i suoi 7 chilometri. Il tracciato è caratterizzato da curve veloci, lunghi rettilinei e dislivello; per quanto riguarda l'asfalto, rinnovato qualche anno fa, avrà una gommatura più veloce del solito in quanto "a fine giugno hanno corso la 24 ore lasciando residui sulle traiettorie ideali facilitano l'incremento del grip".

Le gomme scelte da Pirelli per questo fine settimana sono le intermedie e quindi C2, C3 e C4. L'incognita meteo invece, sempre presente in questa zona, potrebbe portare i team ad optare per le gomme da bagnato o, a gara in corso, scegliere il momento giusto per rientrare ai box e montarle.

Orari e diretta televisiva

Si parte domani venerdì 17 luglio alle ore 13:30 con le Prove Libere 1 seguite poi, alle ore 17:00 dalle Prove Libere 2. Il clima si riscalderà sabato 18 luglio alle ore 12:30 con l'ultima prova prima delle Qualifiche fissate alle ore 16:00. Si chiude il fine settimana con la gara, domenica 18 luglio ore 15:00. Il fine settimana di Formula 1 sarà visibile in diretta su Sky e NowTv, discorso diverso per Tv8 che trasmetterà invece in differita le Qualifiche alle ore 18:30 mentre la gara della domenica, sempre in differita, inizierà alle ore 18:00