Si riaccende la Formula 1 a Silverstone. Il primo appuntamento della giornata di oggi, la Sprint Race, se lo assicura la Mercedes con Kimi Antonelli seguito da Lewis Hamilton. Male Russell che non va oltre la quarta posizione.

Sprint Race entusiasmante, l'italiano chiude davanti ai due inglesi

Si parte con il botto, con una delle gare, seppur sprint, più entusiasmanti della stagione. Le prime dieci caselle della griglia sono occupate, dal primo al decimo, da Hamilton (Ferrari), Antonelli (Mercedes), Verstappen (RedBull), Leclerc (Ferrari), Russell (Mercedes), Norris e Piastri (McLaren), Hadjar (RedBull), Lawson e Lindland (Racing Bulls).

Bandiera verde, si accendono i semafori e allo spegnimento il via della terza sprint Race della stagione. Partono bene i primi due, male Leclerc che finisce nelle retrovie mentre le McLaren cercano di farsi spazio tra la Mercedes di Russell e la RedBull di Verstappen. Primi giri caratterizzati da sorpassi e controsorpassi dei primi inseguitori, Leclerc a parte che, invece, assiste allo spettacolo regalato dagli altri piloti studiando il momento giusto. I primi due della classe nel frattempo allungano dimostrando la loro superiorità in pista e non solo; l'allievo contro il maestro. Lewis parzializza, difende e allunga ma Ferrari, nonostante i miglioramenti apportati sulla vettura, ha ancora qualcosina da aggiungere al motore per potere competere ad armi totalmente pari con la compagine Mercedes.

Kimi passa sul dritto senza troppe difficoltà ma il sette volte campione del mondo non molla, ci prova e fino al giro 16 il distacco non è immenso: 1.4 secondi dal diciannovenne di Bologna. Bandiera a scacchi, Kim vince e festeggia, Hamilton subito dietro ringrazia, terzo un super Lando Norris che dimostra la stoffa di un campione del mondo. Seguono dietro in ordine Russell, deludente, Leclerc, Max Verstappen, Oscar Piastri e un ottimo Liam Lawson che va a chiudere la zona punti.

Pochi o quasi nulli i cambiamenti nella classifica del mondiale che, però, potrebbe variare rapidamente dopo la gara di domani. Meteo stabile, soleggiato e nuvoloso, non dovrebbero esserci quindi cambiamenti per quanto riguarda la scelta di set-up e di gomme.

Attendendo le qualifiche, la formula 1 si fa interessante e se la gara di domani seguirà il filone della Sprint possiamo aspettarci uno spettacolo assicurato.

Prossimo appuntamento le Qualifiche alle ore 17:00 per poi chiudere domani, domenica 5 luglio, alle ore 16:00 con la gara