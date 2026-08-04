La compagnia aerea Airidea, con sede a Genova, compie un significativo passo nel suo percorso di crescita con l'ingresso nel capitale di Andrea Giustini, fondatore e patron di EcoEridania. Quest'ultima è tra le società leader a livello mondiale nella gestione dei rifiuti sanitari e tra i principali operatori nei servizi ambientali industriali. L'operazione si realizza tramite la sottoscrizione di un aumento di capitale riservato dell'8,25% e un finanziamento convertibile articolato in tre tranche di pari importo. Una volta convertito integralmente, il finanziamento consentirà al nuovo socio di incrementare progressivamente la propria partecipazione fino al 33% del capitale sociale, salvo gli effetti di eventuali future sottoscrizioni.

L'accordo dimostra la capacità di Airidea di attrarre nuovi capitali per sostenere la crescita e consolida il carattere ligure del progetto. L'obiettivo è sviluppare da Genova un nuovo operatore dedicato ai collegamenti regionali italiani, rafforzando la presenza di imprenditori e investitori espressione del territorio.

La nuova compagine azionaria di Airidea

A seguito dell'operazione, l'assetto proprietario della compagnia aerea vede Andrea Giustini affiancato da Global Group, società riconducibile al principe Domenico Pallavicino, con una quota del 42,70% del capitale. La struttura azionaria comprende inoltre i soci fondatori OTTO SS e I Will S.r.l., e Stark Holding. L'amministratore delegato di Airidea, Gian Marco Vivado, ha definito l'ingresso di Giustini "un passaggio di grande valore per Airidea".

Ha sottolineato che si tratta "non soltanto di un investimento importante dal punto di vista economico, ma è soprattutto la scelta di un imprenditore che ha costruito una delle aziende simbolo della Liguria e che oggi decide di credere nel nostro progetto".

EcoEridania: un leader nei servizi ambientali

EcoEridania, fondata nel 1988 a Genova, è una delle principali realtà italiane nella gestione dei rifiuti sanitari e industriali. L'azienda offre servizi completi di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti a strutture sanitarie e clienti industriali su tutto il territorio nazionale. Nel 2025, il Gruppo ha servito circa 27.000 clienti attraverso una rete nazionale di 22 impianti di trattamento e smaltimento, con circa 1.600 veicoli e ha gestito circa 1,3 milioni di tonnellate di rifiuti.

Recentemente, il gestore di private equity CVC, tramite la divisione infrastrutture CVC DIF, ha acquisito una partecipazione di maggioranza in EcoEridania. Andrea Giustini, fondatore e CEO, ha contestualmente aumentato la sua significativa quota di minoranza, sottolineando il suo costante impegno nella strategia di crescita a lungo termine dell'azienda.