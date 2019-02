Annuncio

Nelle giornate di mercoledì 6, giovedì 7 e venerdì 8 mancherà l'acqua in alcuni comuni della città metropolitana di Napoli e della provincia di Salerno, a causa di interventi tecnici manutentivi sulla rete della condotta regionale idrica della Campania. A comunicarlo è stata la società G.o.r.i. S.p.a., ente gestore delle risorse idriche in numerosi paesi campani.

I comuni

Comune di Pagani (provincia di Salerno): è prevista una temporanea sospensione dell'erogazione idrica nella giornata di giovedì 7 febbraio (a partire dalle ore 22:00 e sino alle ore 23:59) e nella giornata di venerdì 8 febbraio (a partire dalle ore 00:00 e sino alle ore 06:30) nelle seguenti strade cittadine: via Zeccagnuolo, via Fontana, Mangioni, Corallo, Padre Vincenzo Sorrentino, Madonna di Fatima, via Trento e relative traverse.

(provincia di Salerno): è prevista una temporanea sospensione dell'erogazione idrica nella giornata di giovedì 7 febbraio (a partire dalle ore 22:00 e sino alle ore 23:59) e nella giornata di venerdì 8 febbraio (a partire dalle ore 00:00 e sino alle ore 06:30) nelle seguenti strade cittadine: via Zeccagnuolo, via Fontana, Mangioni, Corallo, Padre Vincenzo Sorrentino, Madonna di Fatima, via Trento e relative traverse. Comune di Somma Vesuviana (Città Metropolitana di Napoli) : a causa di lavori programmati sulla rete della condotta idrica della Regione Campania la G.o.r.i. s.p.a. ha comunicato la sospensione della fornitura idrica nella giornata di venerdì 8 febbraio a partire dalle ore 13:00 e sino alle ore 18:00 in via Don Giovanni Minzoni e relative traverse.

: a causa di lavori programmati sulla rete della condotta idrica della Regione Campania la G.o.r.i. s.p.a. ha comunicato la sospensione della fornitura idrica nella giornata di venerdì 8 febbraio a partire dalle ore 13:00 e sino alle ore 18:00 in via Don Giovanni Minzoni e relative traverse. Comune di Brusciano: mancherà l'acqua dalle ore 08:00 alle ore 20:00 di mercoledì 6 febbraio nelle seguenti strade comunali: via Filippo Turati, Gabriele D'Annunzio, Tirone, Libertà, Giordano Bruno, Giacomo Matteotti, Semmola, Padula.

mercoledì 6 febbraio nelle seguenti strade comunali: via Filippo Turati, Gabriele D'Annunzio, Tirone, Libertà, Giordano Bruno, Giacomo Matteotti, Semmola, Padula. Comune di Castel Cisterna: in via Cimminola e relative traverse mancherà l'acqua dalla ore 08:00 alle ore 20:00 di mercoledì 6 febbraio.

Assistenza clienti

Per far fronte al momentaneo disservizio la società amministratrice delle risorse idriche della regione Campania ha comunicato che è attivo il numero verde al recapito 800218270 per il servizio di pronto intervento, attivo 24 ore su 24, per segnalare agli operatori telefonici eventuali malfunzionamenti o irregolarità nella fornitura d'acqua. In via alternativa, è possibile scrivere agli uffici della società anche via mail attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@cert.goriacqua.com.

Per dispositivi mobili, quali smartphone, tablet, palmari, personal computer, note-book, i-phone, i-pad, è disponibile anche l'applicativo My Gori, scaricabile in forma gratuita da Apple Store o Play Store o Google Play, attraverso il quale sarà possibile essere sempre connessi con gli uffici Gori e ricevere comunicazioni e avvisi, visionare, stampare e pagare le fatture mensili, fornite l'auto-lettura del contatore e usufruire di tanti altri servizi on-line.