L'associazione "Tra cielo e mare" ha organizzato un'iniziativa che vede coinvolti tre chef stellati (Crescenzo Scotti, Domenico Iavarone e Michele De Leo) che nei prossimi giorni cucineranno presso delle mense sociali di Torre del Greco, Napoli e Pompei per persone in difficoltà. In tale occasione interverranno anche Francesco Albanese (attore, regista e autore di "Made in Sud") e Ciro Torlo (attore e modello, ex Mister Italia).

La Longobardi visto e considerato che per il mese di giugno non ha potuto organizzare l'evento di beneficenza "Cenando sotto un cielo diverso", ha deciso per quest'altra grande iniziativa a favore delle persone che versano in condizioni precarie.

In questa occasione, la dottoressa ha organizzato un tour di tre tappe (21-25 e 28 maggio) che porterà questi chef a cucinare nelle mense che da anni si impegnano a dar da mangiare ai meno fortunati. Dunque, gli chef dotati di mascherina e guanti cucineranno un menù stellato a coloro che siederanno ai tavoli delle mense sociali delle tre città campane. Il tutto utilizzando prodotto forniti dalle aziende partner che hanno aderito all’iniziativa dell'associazione.

Inoltre, Francesco Albanese e Ciro Torlo durante questi tre giorni interverranno per salutare i presenti. C'è da aggiungere che continuerà anche in questo evento, la collaborazione dell'associazione con il dott. Langella, responsabile della divisione scientifica della società “Eye for Innovation” che studia gli alimenti che maggiormente apportano benefici ai consumatori.

A Pasqua l'associazione aveva organizzato un evento benefico per il Santobono Pausilipon

In questo momento della nostra vita stiamo vivendo una fase davvero critica a causa dell'emergenza economica e tanti sono gli italiani che hanno fatto uno sforzo davvero immane e continuano farlo per affrontare questo virus e gettare le basi per un nuovo inizio.

Allo stesso modo, in questo periodo non sono mancati i gesti di solidarietà da parte di chef stellati, imprenditori e personaggi famosi per sostenere le persone meno fortunate che hanno avuto gravi difficoltà economiche a causa del nuovo Coronavirus.

In particolare, nella città di Napoli l'associazione "Tra Cielo e Mare" presieduta da Alfonsina Longobardi (psicologa, sommelier ed esperta di food & beverage) opera da oltre un anno sul territorio per mettere al centro di ogni attività, le persone più deboli e bisognose.

Infatti, durante il periodo pasquale la dottoressa e l'imprenditore Goeldlin, hanno donato mascherine, giocattoli e uova di cioccolato al Santobono Pausilipon.