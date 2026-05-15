Chi vorrà partecipare al Premio internazionale Lettera d’amore a Napoli avrà più tempo per farlo: la scadenza per l’invio degli elaborati è stata infatti prorogata dal 20 al 31 maggio.

Il Premio Lettera d’amore a Napoli è promosso da IoCiSto e AbruzziAMOci, associazioni che da 25 anni curano il Premio nazionale Lettera d’amore e il Museo delle Lettere d’Amore di Torrevecchia Teatina, in provincia di Chieti, con il sostegno dell’Assessorato al Turismo e alle Attività Produttive.

"Accanto alla tradizionale lettera d'amore dedicata alla città, quest'anno il Premio introduce una sezione speciale per il centenario del Napoli Calcio: un omaggio a un'altra forma di amore profondamente radicata nell'identità partenopea, quella dei tifosi", dice l'assessora al Turismo e alle Attività Produttive Teresa Armato, "e la proroga dei termini vuole offrire a tutti più tempo per partecipare e valorizzare al meglio questa doppia occasione celebrativa".

L'iniziativa "Lettera d'amore": dettagli e obiettivi

La decisione di estendere i termini per la partecipazione a "Lettera d'amore" è stata presa per consentire a un numero ancora maggiore di persone di aderire a questa commovente iniziativa. L'evento, profondamente radicato nel tessuto sociale e culturale di Napoli, si propone di raccogliere lettere che spaziano dall'espressione di affetto all'amicizia, dalla gratitudine alla passione più intensa. Tali dediche possono essere rivolte sia a individui specifici che a realtà significative per la città, con un'attenzione particolare, come detto, alla squadra del Napoli, simbolo di identità e orgoglio partenopeo. Le lettere selezionate, veri e propri frammenti di anima, saranno protagoniste di un evento pubblico espositivo.

L'obiettivo primario è quello di promuovere la condivisione di emozioni autentiche e di rafforzare il senso di appartenenza e la coesione all'interno della comunità locale, celebrando i legami che uniscono i cittadini e la loro città.