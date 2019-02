Annuncio

Annuncio

L'Inter è pronta partire per un nuovo ciclo post Icardi. Il centravanti argentino è in rotta con la società nerazzurra e a fine anno l'addio sembra inevitabile. Il club ha deciso di togliere la fascia all'attaccante, affidandola a Samir Handanovic e questa decisione non sembra essere andata giù al giocatore, che ha rifiutato la convocazione per il match di Europa League contro il Rapid Vienna. Il giorno dopo, poi, il comunicato che ha sottolineato come il classe 1993 sia alle prese con un'infiammazione al ginocchio che gli farà saltare anche la sfida di quest'oggi contro la Sampdoria, in programma allo stadio Meazza alle ore 18. Su Maurito ci sono Paris Saint Germain e Real Madrid su tutti, ma occhio anche all'interesse della Juventus. I nerazzurri, dunque, devono voltare pagina e affidarsi a nuovi leader.

Annuncio

I leader dell'Inter

Mauro Icardi si è tirato fuori nelle ultime due partite dell'Inter. Giovedì ha rifiutato la convocazione nel match di Europa League contro il Rapid Vienna mentre contro la Sampdoria a metterlo ko è stata un'infiammazione al ginocchio. I nerazzurri, dunque, almeno per il momento dovranno affidarsi a nuovi leader.

Uno di questi è sicuramente il centrale slovacco, Milan Skriniar, che alcuni tifosi volevano anche come nuovo capitano al posto del centravanti argentino. L'ex Sampdoria ha mostrato grande personalità, oltre ad essere uno dei pilastri della squadra di Luciano Spalletti. Altro fattore importante, poi, riguarda il fatto che ogni volta ci sono stati rumors su una sua possibile cessione, su una eventuale complicazione nella trattativa per il rinnovo di contratto, Skriniar si è affrettato a smentire tutto, sottolineando il suo legame con l'Inter e la sua voglia di continuare la propria esperienza a Milano.

Annuncio

I migliori video del giorno

Altro leader ormai sembra essere diventato il centrocampista croato, Marcelo Brozovic. Epic è passato da essere ormai epurato gennaio 2018, ad un passo dal Siviglia, a elemento imprescindibile per Luciano Spalletti. Dentro e fuori dal campo il giocatore ha doti da leader e in campo è sempre quello che corre per due, percorrendo più chilometri di tutti.

Il capitano Samir Handanovic. Leader silenzioso di uno spogliatoio che ha deciso affidargli la fascia come erede a Mauro Icardi, la nuova Inter poggerà anche sulla leadership del portierone sloveno.

Le squadre interessate a Icardi

Sono tre le società interessate principalmente a Mauro Icardi. In primis c'è il Paris Saint Germain, pronto a mettere sul piatto il cartellino di Edinson Cavani più un lauto conguaglio.

Annuncio

Da segnalare l'interesse del Real Madrid, che avrebbe individuato nel centravanti argentino l'erede ideale di Karim Benzema ma occhio anche alla Juventus. Il ds Paratici ha già dichiarato come si era pensato a lui già la scorsa estate prima di puntare su Cristiano Ronaldo. E chissà che l'assalto non sia stato posticipato solo di qualche mese.