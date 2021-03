È stata una settimana molto intensa a Un posto al sole: l'alleanza tra Ferri e Franco, ha fatto letteralmente impazzire i fan, mentre la storia d'amore tra "Clara e Patrizio" non ha convinto moltissimo. Bice porta avanti come sempre la linea comica, mentre anche Rossella non esce benissimo dalle ultime vicende. A seguire voti e pagelle ai protagonisti principali della settimana.

Un posto al sole, voti puntate dall'1 al 5 marzo: una storica alleanza

Franco Boschi: voto 10 - Dopo un periodo di pausa in cui si è potuto ammirare nelle vesti di padre amorevole, Franco Boschi (Peppe Zarbo) ha rindossato il suo mitico giubbotto di pelle ed è tornato a fare quello che gli riesce meglio: risolvere problemi.

Forse gli si può imputare di avere accettato di dare dei soldi a dei delinquenti, ma sta di fatto che ha risolto una situazione molto critica senza che nessuno si facesse del male. Franco si consacra come eroe senza macchia di Un posto al sole e questa alleanza con Ferri promette decisamente bene.

Roberto Ferri: voto 9 - Un punto in meno solo perché questi suoi passaggi da buono a perfido a volte destabilizzano un po' e risultano poco coerenti con il personaggio, ma vederlo dare i soldi a Franco senza battere ciglio è stato decisamente emozionante. Questa insolita alleanza aprirà la strada a nuovi scenari molto interessanti, mentre risulta da rivedere il suo rapporto con Lara. Chi dei due è il cattivo?

Upas, pagelle dall'1 al 5 marzo: Patrizio e Clara non convincono

Clara Curcio: voto 5 - Il problema non è di certo morale, il fatto che stesse per fare l'amore con Patrizio potrebbe anche essere accettabile, se ci fosse una vera alchimia tra i due, ma così non è, ed il suo comportamento non convince. Clara è stata mostrata come una brava ragazza plagiata da Alberto, ma in questo caso ha fatto la cosa sbagliata gettandosi tra le braccia di un amico e questo non fa onore al suo personaggio né crea scenari interessanti dal momento che questa storia non sembra destinata ad avere futuro.

Patrizio Giordano: voto 4 - Il giovane chef ne esce decisamente peggio di Clara. Per mesi si è mostrato pentito di aver perso l'amore della sua vita e adesso ci ricasca solo perché Clara gli fa gli occhi dolci? Pessimo, come il suo sguardo imbambolato segno chiaro di confusione. Assolutamente da rivedere.

Rossella Graziani: voto 3 - Dovrebbe essere la vittima di questa vicenda, ma non si riesce a provare empatia per lei.

La sua aria da brava ragazza lagnosa porterebbe quasi a tifare per Patrizio e Clara. La storyline della tesi risulta poco coinvolgente e non aggiunge nulla. La speranza è che scoprire la verità dia nuova linfa al suo personaggio, per ora bocciato.

Bice Cerruti: voto 10 - Una menzione speciale per Bice, che sta portando avanti la linea comica di Un posto al sole. Vulcanica, briosa, quando è presente risulta sempre una garanzia.

Salvatore Cerruti: voto 5 - Non è un buon periodo per il simpatico vigile, questa storia d'amore non fa bene al suo personaggio e i suoi dubbi e paure cominciano a diventare frustranti per lo spettatore. Da rivedere.