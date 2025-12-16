Le anticipazioni di Un posto al sole annunciano un clima natalizio che verrà guastato da alcuni contrasti tra due protagonisti della soap partenopea. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 22 a venerdì 26 dicembre alle 20:50 su Rai 3, verranno trattate le vicende di Ida e Diego che non andranno d'accordo e fra di loro si creerà una frattura. La situazione non idilliaca fra i due ragazzi verrà subito notata da Raffaele, che rimarrà sconvolto e vorrà fare luce su cosa stia accadendo. Il padre di Diego, quindi, si presenterà a casa di suo figlio con Ornella e si renderà conto che la situazione è più delicata del previsto.

Ida parla duramente a Diego e Raffaele se ne accorge

Durante il periodo natalizio, Diego e Ida trascorreranno le feste con il piccolo Joseph a casa di Raffaele e Ornella. All'inizio tutto sembrerà procedere per il meglio, ma ben presto Ida si rivolgerà a Diego in modo brusco, spronandolo ad aiutarla con il bambino. Intanto, a Raffaele non sarà sfuggito questo episodio, che metterà in luce una tensione latente nella coppia. Kovalenko, infatti, si sentirà sola, non riuscirà a socializzare e si lamenterà di essere discriminata dai condomini a causa delle sue origini straniere. È bene ricordare che la ragazza è polacca e si è trasferita da poco in Italia, dove è arrivata a causa della vendita del suo bambino a Lara Martinelli.

Raffaele è sconvolto e decide di intervenire

Raffaele noterà il disagio e chiederà spiegazioni a Diego, che confesserà che le cose tra lui e Ida non andranno affatto bene. Colpito dalla situazione e dal fatto che né lui né Ornella siano mai stati coinvolti, Raffaele deciderà di capire meglio cosa stia succedendo. Il giorno dopo, con la scusa di consumare gli avanzi del pranzo natalizio, convincerà Ornella a fare visita alla coppia. Dopo qualche ora passata con loro, Raffaele si renderà conto che la crisi tra Diego e la sua fidanzata sarà più profonda di quanto avesse immaginato.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Eduardo ha tradito Clara

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, in onda su Rai 3, Eduardo ha iniziato a sentirsi inadeguato e triste per non riuscire a trovare un lavoro.

Sabbiese si è quindi allontanato da Clara e ha incontrato Stella, una ragazza del quartiere che è diventata presto la sua amante. Eduardo e Stella si sono lasciati trasportare dalla passione e hanno iniziato a frequentarsi, finché Damiano non ha sorpreso l'amico in compagnia di Stella e ha chiesto spiegazioni. Intanto, i condomini di Palazzo Palladini hanno fatto un'assemblea per decidere chi sarà il sostituto di Raffaele. Rosa, inizialmente, ha rifiutato il lavoro di portiera dello stabile di Posillipo, ma Otello, in seguito, le ha fatto una nuova offerta con tanto di aumento di stipendio per convincerla ad accettare l'impiego.