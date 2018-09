Il centrodestra prova a ricompattarsi e far sentire la propria voce di opposizione al governo guidato dal Movimento 5 Stelle e dalla Lega [VIDEO]. A Fiuggi, nel corso dell'annuale raduno iniziato ieri, 21 settembre, ed i cui lavori saranno chiusi domani, Forza Italia con la fondamentale presenza del presidente del Parlamento Europeo e Vice-Presidente del partito, Antonio Tajani, ha iniziato a tracciare le linee della lunga campagna elettorale che porterà alle Elezioni Europee della prossima primavera ed a saldare l'asse con Fratelli d'Italia (è intervenuta alla kermesse la presidente Giorgia Meloni). Tra gli argomenti anche le prossime Elezioni Regionali in Trentino Alto Adige, Abruzzo e Basilicata in cui la coalizione si presenterà unita, dunque con la Lega.

Silvio Berlusconi farà sentire la sua voce e la sua vicinanza con la sua presenza, domani, in vista della chiusura della kermesse. Non più tardi di ieri, Berlusconi, Salvini e la Meloni si sono ritrovati a Palazzo Grazioli per chiudere la partita delle candidature in viste delle elezioni in tre diverse regioni, candidature che saranno unitarie ovunque.

Atreju: la manifestazione di Fratelli d'Italia

Ieri intanto ha preso il via Atreju, la tradizionale manifestazione della destra italiana all'Isola Tiberina. Un evento al quale era stata annunciato, in qualità di ospite, anche il segretario del Partito Democratico [VIDEO], Maurizio Martina che, però, ha dato forfait e non ci sarà. Sempre tra gli ospiti, però, è stata altresì confermata la presenza di Steve Bannon, componente storico della destra statunitense e da molti considerato il vero artefice della vittoriosa campagna elettorale di Donald Trump alle presidenziali americane del 2016.

Con lui si parlerà di Politica estera e di politica economica. La manifestazione prese il via a partire dal 2011, subito dopo lo scioglimento dell'allora Popolo delle Libertà, da un'idea di Giorgia Meloni, Ignazio Larussa e Guido Crosetto. Atreju vuole rievocare la svolta del Movimento Sociale Italiano a Fiuggi con l'allora segretario Gianfranco Fini.

All'Isola Tiberina, cosi come a Fiuggi, il centrodestra prova quindi a lanciare la sua sfida per riprendersi il governo cosi come ha affermato Silvio Berlusconi. Secondo il Cavaliere, il centrodestra unito è l'unica coalizione in grado di affrontare e risolvere i problemi del Paese. Da vedere, ovviamente, cosa pensa in proposito Matteo Salvini alla luce di un'alleanza che, di fatto, lo lega ancora a Berlusconi ed alla Meloni, ma un contratto di governo che lo vede in primo piano al Viminale grazie all'intesa con il M5S.