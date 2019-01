Annuncio

Dopo un lunghissimo attacco (l'ennesimo nel giro di qualche settimana), rivolto al leader del Carroccio, il ministro Matteo Salvini, il prete genovese Paolo Farinella è tornato a scagliarsi anche contro il suo acerrimo nemico Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, scaricandogli addosso una 'mitragliata' di offese gratuite e di insulti a dir poco disdicevoli [VIDEO]. E lo ha fatto ieri pomeriggio, in contatto telefonico con La Zanzara, programma radiofonico in onda su Radio24, condotto da Giuseppe Cruciani e David Parenzo.

Don Farinella attacca Silvio Berlusconi: 'Ogni tanto pure gli zombie tornano in vita'

Infatti, a proposito dell'ennesima discesa in campo del Cavaliere per le prossime elezioni europee, il prete genovese sembrerebbe avere le idee piuttosto chiare: "Ogni tanto pure gli zombie si rifanno vivi", ha esordito don Farinella.

Per il prete genovese, Silvio Berlusconi sarebbe più che altro costretto a rientrare sul palcoscenico della Politica perché avrebbe dei processi giudiziari in corso. Ma non solo. Il Cavaliere, mai come in questo momento, secondo don Farinella, necessiterebbe della camicia di forza, quindi dell’immunità parlamentare. A detta del prete genovese, il presidente di Fininvest, nel 1994, sarebbe quindi sceso in campo non per fare il bene dell'Italia e degli italiani, ma per salvare se stesso dai molteplici guai giudiziari in cui era e sarebbe tuttora implicato. Inoltre Berlusconi, stando alle frasi pronunciate da don Farinella, avrebbe iniziato ad occuparsi della cosa pubblica non per risolvere i problemi della collettività, ma per fare gli interessi suoi e delle sue aziende.

'È ossessionato dalle donne, ma alla sua età ormai cosa volete che faccia'

Il prete genovese ha inoltre rimproverato al leader di Forza Italia di essere troppo ossessionato dalle belle donne, infatti lo ha criticato sostenendo che Berlusconi parlerebbe smodatamente sempre di donne.

“Qui a Genova si dice ‘messe celebrate, vespri cantati’, alla sua età cosa volete che faccia", ha accusato don Paolo Farinella. Il prete genovese, non contento, ha ultimato il suo intervento ai microfoni de La Zanzara, continuando ad insultare e ad offendere pesantemente e gratuitamente l'ex presidente del Milan. Secondo don Farinella ormai il leader di Forza Italia [VIDEO] "si pi**erebbe sulla punta delle scarpe, col catetere permanente e alle prese coi problemi alla prostata".