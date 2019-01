Annuncio

Vincenzo De Luca non è un politico banale, di quelli che si trincera dietro frasi di circostanza. Quando si tratta di far valere la propria opposizione non usa giri di parole, preferisce essere schietto e diretto. Un po' come lo sono stati i lavoratori apu che, a Napoli, gli hanno riservato un'accoglienza tutt'altro che calorosa. Soprattutto dopo che, nel momento in cui hanno chiesto risposte, ne hanno ottenute parziali e poco soddisfacenti, hanno sfogato la loro rabbia nei confronti del presidente della Regione Campania che è dovuto sfuggire all'apertissima contestazione scortato [VIDEO] per evitare il peggio, sebbene al di là della feroce contestazione verbale non sia accaduto nulla di più.

E sono parole fortissime che quelle che si possono ascoltare tra quelle rivolte all'indirizzo del presidente e del Pd.

Lavoratori Apu: 2600 in protesta

La situazione occupazionale della Campania non differisce da quella che è difficile per tutto il Mezzogiorno d'Italia.

Accade quindi che per 2600 lavoratori apu di pubblica utilità si trovino da sei mesi "per strada" e oggi chiedano risposte alla massima figura politica regionale. A De Luca si chiedeva di farsi carico, come ente regionale, delle responsabilità di una situazione che genera un certo e rilevante disagio sociale. La risposta fornita dal governatore sarebbe che i livelli occupazionali in questione sarebbero nati da un progetto ministeriale, per il quale non sussistono motivazioni per i quali la situazione possa essere ricondotta a responsabilità regionale. Ai lavoratori in protesta non è andato giù che, fino al momento, non sia stato possibile avere un incontro con l'assessore al ramo della giunta De Luca. I portavoce della protesta hanno fatto sapere che non permetteranno a "questa gente" (come li definiscono loro) di fare campagna elettorale senza che in ogni luogo ove si recheranno ci sia qualcuno che sia pronto a ricordare loro questa incresciosa vicenda.

Toni duri verso De Luca

Vincenzo De Luca, al termine dell’inaugurazione di un’installazione artistica inspirata alla serie “L’amica geniale", da come si vede nel video è atteso all'uscita dell'edificio [VIDEO] da cui si trova. I cori che si levano sono di fortissimo dissenso e sfociano persino in insulti estemporaneo. La parola che ricorre in maniera più frequente è "Vergogna" e "Siete morti, puzzate di morti il Pd". In mezzo alla calca si nota il governatore della Campania che sguscia via tra la gente scortato.

