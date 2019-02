Annuncio

Giornata ad alta tensione in Sardegna, dove sono in corso le operazioni di voto per le elezioni regionali. Sulla votazione pesa l'incognita della rabbia dei pastori, massacrati dal prezzo eccessivamente basso del latte. C'è chi ha ipotizzato un effetto diretto sul voto, concetto in parte confermato dal dato dell'affluenza delle ore 12, quando si sono recati alle urne il 16,77% degli aventi diritto al voto.

Regionali Sardegna, sette i candidati alla presidenza

I seggi sono aperti dalle 6.30 di questa mattina e resteranno aperti fino alle ore 22 di oggi. In caso di mancato raggiungimento del 50% da parte di uno dei candidati, non è previsto alcun ballottaggio. Al contrario, la coalizione che avrà raggranellato più voti avrà diritto ad un premio di maggioranza.

Da queste elezioni regionali verranno eletti 60 consiglieri. Previste due soglie di sbarramento: una al 10% per le coalizioni; l'altra al 5% per le singole liste. Per conoscere i risultati si dovrà attendere la mattinata di domani, quando avrà luogo lo scrutinio.

Sette i candidati per governare la regione. Tra di essi, nessuno fa riferimento al Partito Democratico. Il candidato del centrosinistra, infatti, è il sindaco di Cagliari Massimo Zedda, prima esponente di Sel e poi del Campo progressista di Giuliano Pisapia. Il centrodestra sarà invece rappresentato da Christian Solinas, segretario del Partito sardo d'azione. Solinas può contare sul sostegno di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia.

Il candidato scelto dal Movimento 5 Stelle attraverso le 'regionarie' è il 58enne Francesco Desogus. Tra gli altri candidati figurano anche Paolo Maninchedda (Partito dei sardi), Mauro Pili (movimento Unidos), Andrea Murgia (sostenuto dalla coalizione indipendentista Autodeterminazione) e Vindice Lecis (sostenuto da Rifondazione e Pci).