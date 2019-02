Annuncio

Annuncio

Roberto Formigoni si trova da questa mattina nel carcere milanese di Bollate, per effetto della sentenza della Corte di Cassazione, pronunciata ieri, che ha confermato la condanna in via definitiva del ‘Celeste’ ex governatore della Lombardia alla pena di 5 anni e 10 mesi per corruzione. I suoi avvocati, intanto, hanno già presentato un’istanza alla Procura Generale di Milano per chiedere le sospensione dell’esecuzione della sentenza e l’accesso dell’ultra settantenne Formigoni a benefici come gli arresti domiciliari. A loro modo di vedere, infatti, la nuova legge Spazzacorrotti, approvata dal governo M5S-Lega, non avrebbe valore retroattivo. Ma è proprio sul ‘merito’ dell’arresto dell’ex esponente di Forza Italia che si consuma uno scontro a distanza tra la forzista Maria Stella Gelmini e il sottosegretario pentastellato alla presidenza del Consiglio, Stefano Buffagni, che ha rivendicato il merito, appunto, “di non fare più scappare i corrotti dal carcere”.

Annuncio

Maria Stella Gelmini ‘dispiaciuta e addolorata’ per Roberto Formigoni

“Formigoni questa mattina è entrato in carcere”, dice un giornalista rivolgendosi a Maria Stella Gelmini questa mattina, a margine dell’inaugurazione di White Milano, uno degli eventi più attesi della Fashion Week in programma nel capoluogo meneghino. “Guardi io sono molto dispiaciuta e addolorata di questa notizia - risponde con aria contrita la capogruppo di FI alla Camera - Non conosco le carte, conosco però la passione, ho visto con quanto impegno, con quanta dedizione Formigoni, da governatore, si è dedicato alla Lombardia. Dalle infrastrutture, al buono scuola, ad una riforma sanitaria innovativa. Credo che siano state fatte tante cose buone - prosegue nelle sue sperticate lodi di Formigoni la battagliera Gelmini - mi spiace saperlo oggi in carcere, mi spiace per la persona ma anche per quello che ha rappresentato per questa regione e per quello che di buono ha fatto”.

Annuncio

I migliori video del giorno

Subito dopo, lo stesso giornalista fa notare che “Stefano Buffagni del M5S si è voluto intestare questo arresto dicendo ‘merito nostro’”. Una riflessione alla quale la Gelmini risponde con quattro parole che sanno di condanna: “Si commenta da solo”.

Stefano Buffagni: ‘Con la Spazzacorrotti chi intasca soldi pubblici ha poco da divertirsi’

Ma cosa ha dichiarato esattamente il sottosegretario alla presidenza del Consiglio del M5S, Stefano Buffagni? “La condanna a 5 anni e 10 mesi di Formigoni la rallegra?”, domanda all’esponente pentastellato una giornalista. “Mi rallegra vedere che oggi ci sono finalmente in Italia delle leggi fatte dal M5S che non fanno più scappare i corrotti dal carcere - commenta deciso Buffagni - mi intristisce invece il fatto che avevamo ragione, cioè che c’era un sistema malato in Lombardia di chi lucrava e andava in vacanza a spese dei malati.

Annuncio

E credo che questa sia una cosa grave che assolutamente va ricordata e condannata. Però questo deve servire da monito perché, da adesso, con la legge Spazzacorrotti chi si intasca soldi pubblici ha poco da divertirsi e e sbarre lo attendono”.