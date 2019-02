Annuncio

Matteo Salvini prosegue il suo impegno nella campagna elettorale per le elezioni in Sardegna. Il ministro dell'Interno continua ad essere protagonista di autentici bagni di folla che sembrano legittimare i diversi sondaggi che, ad oggi, lo eleggono protagonista assoluto della scena politica italiana. A fronte, però, di tante persone pronte a pendere dalle sue labbra e ad applaudirlo a più non posso, c'è un gruppo di contestatori che non sta in silenzio. Non teme di farsi strada in mezzo alle folle numerose di "salviniani" e non lesina insulti nei confronti del leader della Lega. E' accaduto, ad esempio, a San Gavino Monreale dove è stato lui stesso ad interrompere il suo discorso per provare a capire quali fossero gli improperi che gli stavano arrivando da una parte della folla.

Salvini faccia a faccia con i contestatori

L'esperienza sarda è stata, per Matteo Salvini, l'occasione in cui più volte si è trovato faccia a faccia con chi intendeva contestarlo. Solo pochi giorni fa, infatti, è diventato virale un video in cui una ragazza dopo avergli chiesto un selfie gli diceva, senza troppi problemi, il fatto che di lui pensasse fosse una "m**da letale". E non è da meno quanto è accaduto a San Gavino Monreale. Il discorso di Salvini, ad un certo punto, si interrompe in quanto distratto da una voce che gli è arrivata fuori dal coro. Il messaggio è subito chiaro: "Amico mio, la mamma non ti ha insegnato l'educazione?". A quel punto tutta la piazza prova a capire cosa sia accaduto, considerato che, non per tutti, è stato possibile da subito realizzare cosa fosse accaduto.

A mettere, però, le cose in chiaro ci ha pensato lo stesso ministro dell'Interno che ha invitato il suo interlocutore a non essere maleducato. "Se la mamma - prosegue - non ti ha insegnato l'educazione, torna a scuola".

Salvini replica con ironia

Un invito chiaro e deciso, corredato dalla consueta ironia suggellata da una richiesta d'applauso per chi, come il protagonista dell'interruzione, avrebbe l'onere di dover tornare a scuola a studiare educazione civica prima di tornare in piazza. Salvini, poi, ha mandato un messaggio chiaro a quelle che lui definisce tre persone presenti in piazza che vorrebbero i porti aperti, invitandoli ad aprire le porte di casa loro e a mantenere loro i profughi.

Il discorso di Salvini è stato continuamente interrotto da contestatori, ma il ministro non ha perso il sorriso con un singolare invito per una sua contestatrice: "Non agitarti sorella mia, perdi la voce. Ti fa male alla gola". Poi si capisce quali siano gli insulti che gli stanno arrivando: "Mi ha detto st***zo? Anche m***a? Permettetemi di sorridere, perché ho la certezza che i sardi voteranno per riprendersi il loro futuro".

Ecco il video integrale diffuso dal profilo Facebook di Salvini: