I pastori sardi minacciano di bloccare le elezioni regionali se non si troverà una soluzione al problema del prezzo del latte. Una miseria, secondo il loro punto di vista, il prezzo di 60 centesimi al litro a cui sono ‘costretti’ a vendere il prodotto delle preziose mammelle dei loro ovini alle aziende casearie, produttrici soprattutto del noto marchio Dop Pecorino Romano. I pastori sono letteralmente scesi sul piede di guerra ‘sequestrando’ per alcune ore i calciatori del Cagliari calcio nel loro centro sportivo, versando tonnellate di latte sulle strade, mettendo in piedi blocchi stradali, assaltando alcuni tir provenienti dall’estero nello scalo di Porto Torres e persino minacciando di impedire, come detto, le prossime elezioni regionali sarde in programma il 24 febbraio.

Dalla loro parte si schiera Diego Fusaro che su Twitter pubblica una foto che a suo dire mostra un tir carico di latte rumeno sbarcato in Sardegna sotto scorta dei carabinieri.

Diego Fusaro con i pastori contro la globalizzazione

Tensione ai massimi livelli in Sardegna a causa della durissima protesta dei pastori sardi contro il prezzo del latte. A gettare benzina sul fuoco ci pensa Diego Fusaro, filosofo di formazione marxiana divenuto ospite fisso delle trasmissioni tv per merito delle sue scomode posizioni ‘sovraniste’. In un breve post pubblicato sul suo profilo Twitter, Fusaro denuncia la pratica, ancora in corso, di far giungere in terra sarda latte proveniente dalla Romania, costretto però a viaggiare su camion che devono essere scortati dalle forze dell’ordine per evitare la furia dei produttori locali del nutriente liquido bianco.

‘I sardi devono bere latte rumeno, ce lo chiedono il mercato e l’Europa’

“Latte rumeno portato in Sardegna sotto scorta per evitare le proteste dei pastori sardi”, sono queste le parole testuali con cui Diego Fusaro descrive una fotografia da lui stesso allegata al post in cui si vedono in maniera un po’ sfocata due tir cisterna, preceduti da una gazzella dei carabinieri e scortati da altre due auto dei militari. Al momento non è dato sapere se la foto sia stata scattata in Sardegna, né il periodo, né tantomeno l’effettivo carico dei due camion. Fatto sta che Fusaro si dice certo si tratti di latte rumeno. Una situazione scandalosa, a suo modo di vedere. “Eccola, la vostra maledetta globalizzazione capitalistica - sbotta infatti facendo riferimento all’immagine ‘incriminata’ - I sardi debbono bere latte rumeno, i siciliani mangiare arance marocchine.

Ce lo chiede il mercato, ce lo chiede l'Europa”.