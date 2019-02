Annuncio

Secondo l'ultimo sondaggio realizzato da Demopolis, la politica portata avanti dall'attuale leader della Lega Matteo Salvini sta dando buoni frutti, in termini di consensi, al suo partito. La Lega sarebbe al 33%, con un'estensione della 'forbice' che la separa dall'altro partito (o meglio, movimento) di governo, vale a dire il Movimento 5 Stelle guidato dal vicepremier e ministro del lavoro Luigi Di Maio. I pentastellati sarebbero al 25,2%, sempre secondo Demopolis, e quest'ultimo dato deve far riflettere molto gli osservatori, al di là dell'esito negativo dei pentastellati alle recenti elezioni regionali in Abruzzo.

Lega e 5 Stelle totalizzerebbero il 58% in due per Demopolis

L'azione politica posta in essere fino ad oggi dai due partiti firmatari dell'ormai famoso 'contratto di governo', che ha portato alla presidenza del Consiglio dei ministri l'avvocato Giuseppe Conte, garantirebbe dunque addirittura la percentuale aggregata del 58%, che sembra non tenere minimamente conto, almeno nella percezione delle persone intervistate, di una serie di situazioni che si sono manifestate negli ultimi mesi, dalle quali sono emerse delle divergenze di vedute (ad esempio sulla Tav).

Secondo un altro sondaggio, quello effettuato da Index, il Movimento 5 stelle sarebbe sceso addirittura al 22,3%. Erano ben quattro anni che non si registravano consensi così bassi. La Lega per i rilevatori di Index sarebbe al 34,5%.

La grave crisi di consensi degli altri partiti

Per quanto riguarda gli altri partiti, il Pd è accreditato del 17,5%. Ultimamente Berlusconi sta tornando a far sentire la sua voce, molto critica verso l'esecutivo e i 5 Stelle in particolare, ma Forza Italia non riesce ad andare oltre l'8,6%. Solo Fratelli d'Italia supera la soglia di sbarramento del 3%, conseguendo un 3,6% nelle dichiarazioni degli intervistati, che come sempre hanno un margine minimo di errore e dunque vanno valutate con estrema attenzione e prudenza.

Gli italiani non vogliono nuove elezioni politiche

Alla domanda "Volete tornare a votare?", posta dagli specialisti in sondaggi di Demopolis, solo il 26% ha risposto di sì. Per la maggioranza, e precisamente per il 54%, il governo 5 Stelle-Lega deve andare avanti. Domenica 24 febbraio tutti i partiti sono attesi da un test molto importante: quello delle elezioni regionali per il rinnovo di giunta e presidente della Regione Sardegna. In quella occasione sapremo se il trend emerso nelle elezioni in Abruzzo sarà confermato o meno.