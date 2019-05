Biglietti scontati su Frecciarossa, Italo e Alitalia per chi dovrà viaggiare per andare a votare il prossimo 26 maggio. Come di consueto, infatti, i principali vettori ferroviari ed aerei hanno previsto tariffe agevolate per tutti gli elettori fuori sede che non vorranno mancare al prossimo appuntamento elettorale che riguarda non solo le elezioni europee ma anche, in molti casi, il rinnovo di consigli comunali e assemblee regionali. Gli sconti previsti sulle tariffe possono arrivare al 70% per Trenitalia e al 60% per Italo, mentre Alitalia prevede l’applicazione di uno sconto di 40 euro sulle tariffe dei voli nazionali.

Elezioni Europee: biglietti Frecciarossa e Italo con lo sconto

Tariffe elettorali, sconto del 70% per i biglietti Frecciarossa

Per quanto riguarda le tariffe elettorali applicate da Trenitalia, i residenti in Italia, in occasione della prossima tornata elettorale del 26 maggio, possono ottenere, per Viaggi di andata e ritorno in 2^ classe per tutti i treni del servizio nazionale e per il livello Standard dei Frecciarossa, le seguenti riduzioni:

70% del prezzo Base per i treni a media e lunga percorrenza nazionale (Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity e IntercityNotte), incluso l’eventuale servizio cuccette;

60% sui biglietti per tutti i treni Regionali.

I biglietti con tariffa agevolata elettori possono essere acquistati presso la biglietterie Trenitalia e tutte le agenzie di viaggio autorizzate presentando la tessera elettorale e la carta d’identità.

Gli stessi documenti dovranno essere esibiti anche nel corso dei controlli a bordo del treno. Per il viaggio di ritorno, in particolare, la tessera elettorale dovrà riportare il timbro dell’avvenuta votazione.

Previste restrizioni per quanto riguarda le date di effettuazione del viaggio: quello di andata non potrà essere effettuato prima del 17 maggio 2019 e dovrà essere completato entro l’orario di chiusura delle operazioni di votazione, quello di ritorno non dovrà essere effettuato oltre il 5 giugno 2019.

Italo, biglietti scontati del 60% per gli elettori

Anche per chi decide di raggiungere il proprio seggio elettorale utilizzanti i treni ad Alta Velocità Italo, gestiti da Ntv, sono previsti biglietti scontati del 60% per i viaggi di andata e ritorno in tariffa Flex o Economy, in ambiente Smart o Comfort. I biglietti potranno essere acquistati attraverso il numero Pronto Italo, alle biglietterie Italo presenti in stazione oppure sul sito Italotreno cliccando sulla voce “ACQUISTA CON SCONTO ELEZIONI”.

Anche in questo caso, il viaggio di andata deve avvenire in una data compresa tra il 17 e il 26 maggio, mentre il viaggio di ritorno deve avvenire in una data compresa tra il 26 maggio e il 05 giugno.

Alitalia, sconto di 40 euro sui voli nazionali

Gli elettori che dovessero invece decidere di recarsi al proprio seggio utilizzando l’aereo, Alitalia applicherà, grazie ad una convenzione stipulata con il Ministero dell’Interno, uno sconto di 40 euro per ogni biglietto di andata e ritorno emesso.

I biglietti scontati potranno essere acquistati per il volo di andata previsto dal 18 al 26 maggio, mentre la data di rientro dovrà essere compresa tra il 26 maggio e il 2 giugno. Il passeggero/elettore dovrà presentare al check-in la tessera elettorale che, per il viaggio di ritorno, dovrà recare il timbro con data del seggio elettorale.