L'Approdo è il nome della trasmissione che, a partire da lunedì alle 23:10, segnerà il ritorno di Gad Lerner in Rai sulla terza rete. Si tratta di un evento che, com'è noto, sta suscitando un dibattito abbastanza acceso: ad aprirlo è stato Matteo Salvini che, in occasione di una diretta Facebook sulla propria pagina, aveva manifestato una certa perplessità rispetto al fatto che il cambiamento annunciato, per la Rai, potesse passare da giornalisti come Gad Lerner.

Pubblicità

Pubblicità

Il Ministro lo ritiene una persona con un pensiero politico antitetico alla Lega e il nome della trasmissione, così come la foto scelta per la copertina, sembrano suggerire che i temi potrebbero, per usare un eufemismo, non essere a sostegno della politica adottata dal Carroccio sull'immigrazione e sulla strategia dei porti chiusi. Nelle ultime ore, però, si accesa anche una discussione su quelli che sarebbero i compensi di Gad Lerner che, qualcuno, ha definito "comunista col Rolex".

Ancora scintille tra Gad Lerner e Salvini

Su Twitter Gad Lerner risponde prima a Belpietro

Andando a spulciare il profilo Twitter di Gad Lerner si nota come il giornalista e conduttore abbia inteso riservare una risposta piccata a Maurizio Belpietro. Campeggia, infatti, la prima pagina del giornale diretto dal collega di Lerner in cui è presente un titolo in prima pagina piuttosto eloquente: "Lerner ci costa il doppio di Vespa". Con ironia sul fatto che questa sia la Rai del cambiamento, si può scorgere come si ponga in evidenza il fatto che (riportiamo letteralmente) il comunista col Rolex che insulta chi non vota come lui percepirà 60mila euro a puntata per un programma finalizzato ad attaccare la Lega e difendere gli immigrati.

Pubblicità

"Uno schiaffo in faccia - si legge - a chi paga il canone". Lerner con sarcasmo, citando Belpietro, risponde: "Evviva, mi ha dato l'aumento o sarà la sua ennesima Fake news?".

Evviva! @BelpietroTweet mi ha dato l’aumento, 60mila euro a puntata...o sarà la sua ennesima #FakeNews? Voi che ne dite? pic.twitter.com/iSeXrkJueY — Gad Lerner (@gadlernertweet) 1 giugno 2019

Gad Lerner si rivolge anche a Salvini

A svelare quello che sarà il suo compenso è lo stesso Gad Lerner, in un tweet arrivato in precedenza.

Chiamando in causa il Ministro dell'Interno, sottolinea come il suo compenso per L'Approdo sarà esattamente di sessantanovemila euro lordi. Una cifra che, evidentemente, al netto sarà sensibilmente inferiore. Colpisce però l'attacco al leader del Carroccio: "Tranquillo, guadagnano molto di più i tuoi intrepidi cacciatori di Radical Chic ogni sera in tv". E poi dà un appuntamento: "Ci vediamo lunedì, alle ore 23:10". Lerner ha inoltre voluto rendere pubblico il fatto che per la produzione del programma lavorano con lui ottime professionalità e una coautrice esterna.

Pubblicità

Si attende, adesso, l'eventuale risposta di Matteo Salvini, per un rapporto tra i due che continua ad essere burrascoso.