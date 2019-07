Quello tra Laura Boldrini e Matteo Salvini non è affatto un rapporto di reciproca stima. Da mesi e anni, tra i due, va avanti un confronti dialettico a distanza che si rinnova da anni e dove i toni sono spesso particolarmente aspri tra i due. Tra i temi in cui l'ex Presidente della Camera dei Deputati e il Ministro dell'Interno non fanno nulla per manifestare una posizione diametralmente opposta c'è quella relativa ai migranti e all'immigrazione.

Per la Boldrini chi arriva in Italia può diventare una "risorsa", per Salvini una minaccia qualora il fenomeno non sia disciplinato e frenato nelle modalità in cui stava sviluppandosi negli anni scorsi. La nuova dichiarazione che rinnova il disaccordo tra i due arriva proprio dalla deputata di Liberi e Uguali che, nelle ultime ore, si è espressa in maniera fortemente critica nei confronti di quello che è il decreto sicurezza bis fortemente voluto dal leader della Lega. Ha parlato ai microfoni dell'Agenzia Vista in un'intervista ripresa da Libero Quotidiano.

Decreti sicurezza: vanto di Salvini

"La pacchia è finita". E' uno dei motti con cui Matteo Salvini ha accompagnato il concepimento ed il parto del primo decreto sicurezza che, di fatto, tra i tanti temi interveniva pesantemente sul taglio dei fondi per l'accoglienza e rendeva decisamente più complicato l'accesso, almeno regolare, in Italia. Nelle ultime settimane è arrivato il decreto sicurezza bis che inasprisce, ad esempio, le sanzioni pecuniarie per le Ong che provano ad accedere in Italia con dei migranti a bordo delle proprie navi.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Matteo Salvini Lega Nord

Un orizzonte che ha suscitato un attacco pesante da parte di Laura Boldrini. Allineandosi a quello che è stato, ad esempio, il punto di vista del collega Nicola Fratoianni si scaglia contro quella che è la natura della nuova legge che finirebbe, secondo lei, per violare alcune leggi internazionali.

Per la Boldrini le nuove norme sono anti-costituzionali

"Questo decreto sicurezza bis - tuona la Boldrini - è un provvedimento che cancella un principio antico quanto l'uomo: chi è in pericolo in mare va soccorso".

Quelle che sono le nuove disposizioni regolate dalle normative destinate ad entrare in vigore violerebbero convenzioni internazionali o almeno questo è quello che sottolinea Laura Boldrini. "Chi soccorre - afferma - rischia l'arresto, la confisca della barca ed una multa fino ad un milione di euro. E' un provvedimento anti-costituzionale, in conflitto con la nostra nostra costituzione, ma anche con le convenzioni internazionali che l'Italia ha sottoscritto".

E la chiosa risulta eloquente: "E' un decreto dannoso e soprattutto inutile". Si attende adesso l'eventuale risposta del Ministro.