Sono diversi i terreni di scontro su cui si consuma la forte diversità di vedute tra Matteo Salvini e Nicola Fratoianni. Appartengono a schieramenti che possono essere considerati ai poli opposti e uno dei punti su cui la discordanza tra Lega e Sinistra Italiana si acuisce in maniera netta è quello dell'immigrazione. Nei giorni scorsi il deputato aveva scelto di manifestare la propria vicinanza nei confronti della Sea Watch, salendo a bordo dell'imbarcazione delle Ong, per la quale, il Ministro continua a tenere i porti chiusi.

Le vicende che hanno riguardato la nave capitanata da Carola Rackete ed il veliero Alex sono state oggetto del dibattito politico nel corso della trasmissione Stasera Italia, in cui Fratoianni è stato ospite. Sui temi in oggetto l'esponente di Sinistra Italiana ha parlato di doppia sconfitta per il leader della Lega.

Le due imbarcazioni sono entrate a Lampedusa

C'è un'opinione, radicata in una frangia delle opposizioni, secondo cui l'esito delle vicende relative alla nave Sea Watch e al veliero Alex rappresentino dei passi falsi per la politica intrapresa dal Ministro Salvini.

Una considerazione che nasce dal fatto che, se da un lato si predica l'idea dei porti chiusi per le Ong, la pratica racconta che, invece, entrambe alla fine abbiano avuto accesso a Lampedusa. Il punto di vista governativo, e leghista in particolare, mette invece in evidenza il fatto che Carola Rackete è riuscita ad entrare in Italia con un'azione forzosa e, al di là della revoca della misura cautelare, dovrà fronteggiare un processo in cui le saranno contestati diversi reati. Nel caso del veliero Alex, invece, si mette in rilievo il fatto che, alla fine, l'imbarcazione è finita sotto sequestro.

Fratoianni-Salvini: scontro già avvenuto

Il punto di vista delle opposizioni è naturalmente anche quello che appartiene a Nicola Fratoianni. "L'idea -ha dichiarato a Stasera Italia - che mi sono fatto è che il Ministro Salvini ha subito, nel giro di pochi giorni, due clamorose sconfitte". Non è, tra l'altro, la prima volta che Fratoianni si esprime in certi termini su Matteo Salvini ed in merito alle questioni dibattute sulle Ong negli ultimi giorni.

I due erano stati protagonisti di un acceso dibattito in Parlamento che non aveva mancato di generare tensioni, anche per via della reazione sarcastica del Ministro. Fratoianni, memore di quanto avvenuto, ribadisce quello che è stato un concetto già espresso nei confronti di Salvini in aula. Ossia che l'evoluzione delle vicende Sea Watch ed Alex rappresenti una chiave che spiega perché il leader della Lega abbia certi comportamenti negli ultimi tempi: "Questo giustifica il suo nervosismo.

Ho avuto modo di dirglielo in Parlamento, utilizzando il dialetto romano: sta rosicando".