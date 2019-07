Il caso della Sea Watch e la manovra con cui Carola Rackete ha scelto di forzare il blocco navale italiano non smette di animare i dibattiti e muovere le opinioni. La decisione del Gip di non convalidare l'arresto e di ritenere valide le motivazioni del capitano tedesco hanno ulteriormente contribuito ad accendere gli animi. Resta, però, sempre viva la presenza di due opinioni prevalenti. C'è chi ritiene la giovane tedesca qualcuno che ha violato la legge che va punito, altri, invece, la ritengono un'eroina per aver portato in salvo i migranti noncurante di quelle che sarebbero state le conseguenze personali a livello pecuniario e giudiziario.

Tanti gli arti che si sono espressi in suo favore, tra cui J-Ax. L'ex leader degli Articolo 31, più volte protagonista di polemiche con Matteo Salvini, durante un'esibizione si è concesso una digressione in cui ha espresso concetti particolarmente favorevoli a Carola Rackete, paragonandola addirittura a Gandhi e a Nelson Mandela.

J-Ax non vuole cadere nell'ignavia

Dal palco del Bologna Sonic Parka, J-Ax, ha rammentato come sui social abbia scelto di inserire in un proprio post l'hashtag #iostoconCarola. Una presa di posizione che naturalmente rende ben chiara da che parte stia il rapper.

Tuttavia, ha scelto di evidenziare come, al giorno d'oggi, non bisogna correre il rischio di cadere nell'ignavia. Una prospettiva che sarebbe determinata da una scelta collettiva di non prendere posizione e di limitarsi a subire ciò che accade. Particolarmente esemplificativo è il paragone che fa con le grandi ingiustizie storiche. Facendo riferimento al fatto che si guardino molto spesso film e documentari che le raccontano, ha messo in risalto come in quei casi si chieda come mai facesse nulla.

L'obiettivo di J-Ax è sensibilizzare il suo uditorio, fisico e virtuale, a non commettere lo stesso peccato, con riferimento a quella che sarebbe la situazione dei migranti in mare.

J-Ax difende Carola a spada tratta

"Ora - evidenzia - J-Ax - stiamo subendo un'ingiustizia", prima di aggiungere che, a suo avviso questo sarebbe il momento di intervenire.La difesa verso Carola difenta, ad un certo punto, netta. "Secondo me salvare quaranta persone dall'affogare in mare e portarle in salvo a costo della propria libertà, significa affrontare una di quelle ingiustizie fregandosene delle conseguenze e di cosa ne pensano i commentatori sui social."Che c**** vuol dire ha violato le leggi italiane?" tuona J-Ax, sottolineando come i nazisti in Germania facessero cose legali.

"Era giusto quindi?" si chiede. A quel punto prosegue sciorinando la storia di personaggi come Gandhi, arrestato tredici volte, Nelson Mandela (per lui ventisette anni anni in galera.

