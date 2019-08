15.25 - È slittato a domani l'incontro tra il premier incaricato Giuseppe Conte e il gruppo parlamentare di Fratelli d'Italia. Piccolo cambio di programma rispetto al calendario stilato stamane

Il premier uscente Giuseppe Conte, convocato questa mattina alle ore 9.30 dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha accettato con riserva l'incarico affidatogli dal Capo dello Stato. Già a partire dalle ore 15.20 di questo pomeriggio partiranno i colloqui con i gruppi parlamentari di Camera dei Deputati e Senato della Repubblica allo scopo di approntare la squadra di Governo che amministrerà il Paese per la restante durata della legislatura.

La Crisi di Governo scatenatasi nel bel mezzo del mese di agosto per volontà del leader della Lega Matteo Salvini, che ha deciso di non sostenere il Governo in carica a causa di alcune divergenze di vedute con il partner dello stesso esecutivo, il Movimento 5 Stelle di Luigi Di Maio, sembra dunque dissolversi a stretto giro.

Dopo due giornate a dir poco frenetiche, caratterizzate da dure prese di posizione nei confronti del nascente accordo tra lo schieramento più votato nell'ultima tornata elettorale e il Partito Democratico, a partire da oggi si comincia a fare sul serio per la formazione del nuovo Governo.

Consultazioni Conte, il calendario degli incontri

Il premier incaricato Giuseppe Conte accoglierà il gruppo parlamentare Misto . "MAIE - Movimento Associativo Italiani all'Estero" alle ore 15.20; a seguire, alle ore 15.40, il gruppo Misto "Più Europa-Centro Democratico". Alle ore 16.00 sono attesi nella Sala dei Busti della Camera dei Deputati il gruppo Misto "Noi con l'Italia"; alle ore 16.20 il gruppo Misto "Civica Popolare", alle ore 16.35 il PSI, mentre alle ore 16.20 il gruppo Sogno Italia-10 volte meglio.

Alle ore 17.45 è la volta del gruppo "Per le autonomie", infine alle ore 18.15 il gruppo Liberi e Uguali. Chiude il giro di consultazioni in questa prima giornata alle ore 19 il gruppo Fratelli d'Italia.