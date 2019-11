Carola Rackete è tornata in Italia. La ex capitana della nave Sea Watch 3 dell’omonima Ong tedesca, ha prima presentato a Milano il suo primo libro e poi ha accettato l’invito di Fabio Fazio a Che tempo che fa. Se nel capoluogo lombardo la Rackete era dovuta arrivare sotto scorta, ad attaccarla per la sua partecipazione alla trasmissione di Rai Due ci pensa direttamente Matteo Salvini. Il leader della Lega, già querelato da Carola per diffamazione a causa dei pesanti insulti postati sui social, non ci pensa proprio a cambiare registro.

A suo parere, infatti, la capitana tedesca dovrebbe “stare in galera” per aver violato le leggi italiane sull’immigrazione e aver speronato una motovedetta della Guardia di Finanza. Altro che farsi ospitare nel salotto televisivo di Fazio. Anche la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni non vuole essere da meno del collega sovranista: “Trasporta in Italia immigrati clandestini”.

Carola Rackete a Che tempo che fa, Salvini infuriato: ‘Speronatrice di navi militari’

Ad accogliere in maniera ‘adeguata’ Carola Rackete, tornata in Italia dopo diversi mesi dalla vicenda della Sea Watch e di Lampedusa, ci ha pensato Matteo Salvini.

Il leader della Lega decide di commentare sui social network la notizia che la capitana parteciperà alla trasmissione di Fabio Fazio, Che tempo che fa, in programma domenica sera 24 novembre su Rai Due. Salvini denuncia il fatto, secondo lui gravissimo, che la Rackete “venga accolta con tutti gli onori” sulla televisione pubblica, ovviamente “a spese degli italiani”, mentre invece “dovrebbe stare in galera”.

Una “roba da matti”, chiosa il capitano leghista il quale propone ai suoi fan di lasciare “la tedesca speronatrice di navi alla sinistra e al governo” bollato come “clandestino”.

Accolta con tutti gli onori, a spese degli italiani, una che dovrebbe stare in galera...

Roba da matti.

Lasciamo la tedesca speronatrice di navi militari alla sinistra e al governo clandestino.

Noi stiamo con l'Italia e con Oriana, e non molliamo!#iostoconOriana pic.twitter.com/r1XPc2N1VD — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) November 23, 2019

‘Loro con Carola, noi con Oriana’

Salvini contrappone il duo Fazio-Rackete alla scrittrice Oriana Fallaci.

“Loro con Carola, noi con Oriana”, cinguetta sui social riportando anche il commento del conduttore allo scopo di denigrarlo: “Per la prima volta in un studio tv in Italia, annuncia l’eccitato Fazio”. Non contento, poche ore dopo il leader della Lega replica l’attacco con un altro post. “L’eccitato Fazio avrà il ‘piacere e l’onore’ di ospitare a vostre spese la signorina Carola. Nota bene - ironizza - se non speronate navi militari italiane non fatevi nemmeno avanti, nessun invito...Fabio Fazio non vi invita in Rai”.

Commenti che hanno scatenato la solita bufera social contro la capitana, con migliaia di hater scatenati a sommergerla di improperi. Anche se non sono mancati nemmeno i cinguettii di contestazione nei confronti del leghista.