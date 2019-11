Vauro Senesi, uno dei vignettisti più noti d'Italia, negli ultimi giorni è salito sulla cresta dell'onda mediatica per un litigio in diretta televisiva con Massimiliano Minnocci nel corso della trasmissione "Dritto e rovescio", col quale però riappacificato con un pranzo lontano dalle telecamere. Fa rumore, adesso, un'intervista rilasciata all'Adnkronos in cui torna a parlare di Matteo Salvini e di quello che lui ritiene un opportunismo senza scrupoli del leghista, riportando a galla le situazioni giovanili di quando il leader leghista frequentava i centri sociali.

Non ha tardato ad arrivare la riposta del numero uno della Lega che, attraverso il suo profilo Facebook, ha parlato di 'umana pietà' riguardo al modo di di vivere di Vauro.

Vauro definisce Salvini opportunista

Matteo Salvini, secondo i sondaggi, è stato in grado di portare un partito che stava sotto al 10% ad oltre il 30%. L'escalation della Lega, però, non basta a portare dalla sua parte i tanti detrattori con un'ideologia radicalmente opposta.

Chi, però, mira a portare a galla una verità storica destinata a far discutere è proprio Vauro. A suo avviso Salvini, di fatto, non crederebbe a nulla se non a ciò che definisce "rincorsa al potere". Lo etichetta come 'opportunista' e sottolinea come se dovesse svilupparsi un'onda stalinista finirebbe, a suo avviso, per stare con 'i baffoni e la stella rossa in testa'. Si tratta naturalmente di simboli ben distanti da quella che è l'ideologia portata avanti da Salvini e dalla Lega che, a quanto pare, mal si coniuga con quella che sono alcune ricostruzioni dei fatti operata dall'ex Ministro dell'Interno.

Vauro menziona un Salvini giovane frequentatore dei centri sociali

Vauro racconta come un giovane Salvini avesse abitudini che mal si conciliano con quello che è il suo modo di pensare e di condurre le proprie campagne elettorali. Il vignettista evidenzia come a Milano tutti si ricordino del fatto che, da giovane, frequentasse i centri sociali. E non è finita, poiché menziona in maniera chiara il particolare secondo cui "andava - parole di Vauro - per comprarsi il fumo".

E non manca anche la critica al suo modo di fare politica. "Non c'è - sottolinea il vignettista - una dichiarazione che questo omuncolo offensivo non faccia contro non dico qualcuno, ma contro il buon senso".

Salvini non ha mancato di rispondere all'intervista, pubblicando sul proprio profilo Facebook un'intervista che la richiama attraverso un articolo de Il Giornale. "Come vive male questo signore, le sue giornate sono piene di rabbia e di odio per la gente.

Baci affettuosi e umana pietà".