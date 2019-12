Dopo il Mes (Meccanismo europeo di stabilità), il nuovo acronimo che gli italiani stanno imparando a conoscere negli ultimi giorni sono le Cacs (Clausole di azione collettiva sul debito). A scatenare la nuova polemica sul tema del rinnovo del trattato sul Fondo Salva Stati europeo, è stata una domanda posta da un giornalista del quotidiano online Fanpage a Matteo Salvini. Sollecitato a fornire una risposta circa il significato del termine Cacs, il leader della Lega ha tentennato di fronte alle telecamere, per poi salutare tutti con un bacio senza accontentare la curiosità dei presenti.

Una circostanza riportata al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel corso della sua visita, avvenuta oggi, giovedì 5 dicembre, all’Università Roma Tre. “Si informi prima di che cosa parla” e poi discuteremo di Mes, ha tagliato corto il Premier denotando una certa vena ironica nei confronti dell’avversario politico.

L’inviato di Fanpage incalza Matteo Salvini sulle Cacs

“Voi sarete nelle piazze questo week-end per spiegare cos’è il Mes?”, chiede un giornalista di Fanpage a Matteo Salvini. “Per spiegare, per ascoltare e per raccogliere firme su un trattato che in altri Paesi è stato dibattuto approfonditamente e in Italia troppo poco - inizia a spiegare pacatamente il leader leghista - è arrivato adesso in aula, sulle televisioni e sui siti, perché come Lega abbiamo rotto le scatole.

Quindi speriamo di essere utili al Paese”. Ma l’inviato del quotidiano online non demorde: “Vogliamo iniziare da ora a spiegare cos’è il Mes? Ad esempio cosa sono le Cacs? Lei lo sa?”. Salvini comincia a rispondere affermando che “sono le clausole che sono in cauda venenum (espressione latina che significa ‘il veleno è nella coda’ ndr), che hanno alcuni dei principali problemi che sono nel Mes”. Ma la risposta non soddisfa il suo interlocutore. “Ma l’acronimo Cacs cosa significa?”, insiste il cronista.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Politica Matteo Salvini

“Amico mio”, prova a replicare il leader leghista. Ma la domanda viene riproposta ancora: “Aveva iniziato bene, le Clausole?”. A quel punto Salvini saluta tutti con uno schioccante bacio e se ne va.

Il commento di Giuseppe Conte: ‘Prima si informi, poi faremo una discussione sul Mes’

La scena ripresa dalle telecamere di Fanpage riprende però poco dopo. “Vogliamo provare senatore con la domanda di riserva?”, lo incalza nuovamente il giornalista. Ma stavolta Salvini lo riprende: “Dai non sei simpatico”.

Mentre il leader della Lega scompare dietro a una porta, il cronista commenta: “Lei dice che vuole denunciare Conte per alto tradimento sul Mes, almeno spiegare cos’è”. Una scena, quella pubblicata da Fanpage sulle Cacs, di cui viene informato, come già accennato, anche Giuseppe Conte. “Vi ha risposto sulle Cacs? Si informi prima di che cosa parla e poi facciamo una discussione sul Mes”, commenta il Premier da Roma Tre in occasione delle celebrazioni della Giornata internazionale del volontariato.