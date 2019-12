A Roma le Sardine fanno il pieno nella manifestazione di Piazza San Giovanni. Dal palco i portavoce del movimento che si dichiara apartitico, apolitico, antifascista, hanno ribadito che l'intento non è quello di sostituirsi al sistema, la finalità è piuttosto quella di cambiarlo dal basso, avanzando proposte di buon senso, per una Politica inclusiva, priva di violenza verbale, di slogan elettorali, atta a realizzare fattivamente un programma, pronta ad ascoltare la voce di protesta popolare. Un po' tutti gli interventi hanno evidenziato che l'Italia necessita di 'leggi che mettano al centro il desiderio di costruire una società inclusiva, che vedano la diversità come ricchezza, non come minaccia".

Le Sardine e la piazza

Attualmente non è emersa l'intenzione di organizzarsi in forma partitica. Lo scopo principale, al momento, è quello di far sentire la propria voce, troppo a lungo soffocata e non sufficientemente incanalata per poter essere ascoltata. A Roma, in Piazza San Giovanni, sono scesi senza bandiere, muniti di cartoncini colorati a forma di pesci, esponenti di Anpi, anziani, famiglie con bambini, Lgbt, pentastellati pentiti, addirittura i Papaboys. Hanno intonato 'Bella Ciao' e l'inno di Mameli, inneggiando ad un'Italia diversa.

Anche Michele Santoro si è schierato con loro, dichiarando la sua simpatia per il movimento e la sua adesione alla manifestazione in piazza San Giovanni, ma senza il proposito di salire sul palco.

Ha invece calcato la scena una giovane che ha voluto urlare a gran voce, imitando Giorgia Meloni, il suo credo religioso: 'Sono Nibras, sono una donna, sono musulmana e sono figlia di palestinesi'.

Meloni: 'La sinistra riscopre la piazza dopo anni passati nei salotti'

Non si è fatta attendere la reazione della leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, chiamata in causa più volte nel corso della manifestazione romana delle Sardine.

Di fronte ai cori di palese ostilità nei confronti suoi e di Matteo Salvini, ha risposta con una battuta: 'Ma non era la piazza dell'amore?'.

Dai social ha poi chiosato, riguardo all'exploit di Nibras, chiedendosi, con ironia: 'perché se tu sei fiera di essere islamica, io non posso esserlo di dirmi cristiana?'.

Quello che non mi è chiaro della simpatica ragazza nel video è: perché se tu sei fiera di essere islamica, io non posso esserlo di dirmi cristiana? pic.twitter.com/Gfe99rp0Jh — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) 14 dicembre 2019

"È una buona notizia se la sinistra ha deciso di riscoprire la bellezza di scendere in piazza, dopo anni passati nei salotti", ha dichiarato la Meloni all'Adnkronos, sottolineando inoltre "ci aspettiamo che adesso abbiano più rispetto per chi le piazze le continua a mobilitare da sempre, come accaduto per Fdi a piazza Montecitorio e per il centrodestra a San Giovanni", manifestazione quest'ultima contro il governo giallorosso che ha portato in piazza 200mila persone.