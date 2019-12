Il fenomeno politico e mediatico di questo mese di dicembre in Italia è sicuramente il Movimento delle Sardine. Apprezzato da alcuni, disprezzato da altri, sicuramente pochi fra coloro che seguono la Politica sono rimasti indifferenti alle varie prese di posizione che Mattia Santori e gli altri giovani animatori hanno avuto in queste ultime settimane.

Pochi sanno però che una "discussione" sulle Sardine è in corso in questi giorni anche sulla più famosa enciclopedia online del mondo, ovvero Wikipedia.

Nella cui versione italiana è infatti attualmente in corso una "Procedura di cancellazione" della voce denominata "Movimento delle Sardine". Tale discussione non verte ovviamente sulla politica ma sulle regole interne all'enciclopedia.

La procedura di cancellazione delle Sardine da Wikipedia

Procediamo con ordine: la pagina del "Movimento delle Sardine" è stata creata su Wikipedia precisamente nel primo pomeriggio del 6 dicembre. E già nella mattinata del 9 dicembre un utente ne ha proposto la cancellazione.

La motivazione risiede essenzialmente nel cosiddetto "recentismo". Un termine che nel linguaggio della nota enciclopedia online sta ad indicare "l'aggiunta di informazioni su una voce senza valutare approfonditamente una prospettiva storica di lungo termine, o il creare nuove voci per la sola ragione che un fatto ha ottenuto una recente e forte attenzione da parte dei media".

Da allora è partita la classica procedura di cancellazione che caratterizza tutte le voci di Wikipedia, la cui "enciclopedicità" viene messa in discussione. Essa, da regolamento, prevede una settimana nella quale gli utenti registrati possono discutere, adducendo le motivazioni del mantenere o del cancellare la voce in questione. Qualora non si raggiunga un sostanziale consenso in una direzione o in un'altra, tale discussione può essere prolungata di un'ulteriore settimana.

Se al termine di questo periodo manca ancora un consenso, gli amministratori dell'enciclopedia possono decidere di aprire una vera e propria votazione. Ed è proprio questo che sta succedendo in questi giorni. Nel caso specifico la votazione sul Movimento delle Sardine è stata avviata la mattina del 24 dicembre e da regolamento si concluderà quindi il 31 dicembre. Giorno nel quale verrà quindi presa una decisione definitiva sul tema.

È bene precisare che a tale votazione possono partecipare solo gli utenti regolarmente iscritti al sito da almeno 30 giorni e con all'attivo almeno 50 edit (ovvero modifiche). La cancellazione avviene solo se i favorevoli sono almeno il doppio dei contrari.

Per entrare nel merito è opportuno notare che al momento in cui scriviamo (quasi ore 21:00 del 25 dicembre), i favorevoli al mantenimento della pagina sono più dei contrari (25 contro 15), ma appunto ci sono ancora diversi giorni, nei quali le cose possono cambiare.

I precedenti

È curioso notare come negli anni ci siano state discussioni simili su Wikipedia relativamente ad altri movimenti di piazza nati in Italia, che proprio nelle stesse settimane in cui erano in corso, qualcuno aveva deciso di inserire sell'enciclopedia e che qualcun altro aveva prontamente messo in discussione.

Spulciando le varie pagine di discussione degli utenti wikipediani, notiamo che procedure simili (con o senza votazione vera e propria) ci furono a suo tempo sul Popolo Viola e sull'Onda (movimento studentesco), in entrambi i casi la pagine furono poi mantenute. Mentre le cose andarono diversamente per il Movimento dei Forconi, la cui pagina venne cancellata e attualmente è assente da Wikipedia.