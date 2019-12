C'era grande attesa per la prima manifestazione del movimento delle "Sardine" a Roma, che si è svolta questo sabato 14 dicembre a piazza San Giovanni. Per tutto il pomeriggio diverse decine di migliaia di persone hanno attraversato una delle principali piazze romane, storicamente protagonista delle grandi manifestazioni della sinistra Politica e sindacale, per protestare assieme alle "Sardine" contro il populismo, il sovranismo e il razzismo, come nelle scorse settimane era già successo in numerose altre città italiane.

Oltre alle tante persone comuni che hanno partecipato alla manifestazione romana, sono scesi in piazza anche diversi Vip, attori, giornalisti ed esponenti politici di primo piano.

Fra gli artisti presenti in piazza con le Sardine anche Kasia Smutniak, Isabella Ferrari ed Eva Grimaldi

Nei giorni scorsi erano stati molti gli artisti e personaggi noti in vari ambiti dello spettacolo e della cultura ad annunciare pubblicamente la propria adesione alla manifestazione romana. Fra essi l'attrice e showgirl Alba Parietti, il giornalista Alessandro Cecchi Paone, la cantautrice Paola Turci, il giornalista Michele Santoro e l'attrice Valeria Solarino.

Presente in piazza anche il noto scrittore Erri De Luca, che nel corso della manifestazione si è anche soffermato a spiegare a vari giornalisti le motivazioni della propria presenza.

Nel corso del pomeriggio sono poi spuntate sui profili Instagram ufficiali di alcune artiste delle foto, nelle quali esse mostravano la propria presenza in piazza San Giovanni, fra esse le attrici Kasia Smutniak ed Isabella Ferrari. Ma anche la showgirl Eva Grimaldi, assieme alla moglie Imma Battaglia, da anni nota attivista Lgbtq.

In particolare Isabella Ferrari, ha postato quattro scatti di piazza San Giovanni, uno dei quali la ritrae, con il commento "Com'è profondo il mare". Kasia Smutniak ha postato una foto di sé stessa con gli hashtag della giornata. Mentre Eva Grimaldi e la moglie hanno postato una gif fatta in piazza con indosso delle magliette con disegnate le sardine.

I politici in piazza con le Sardine a Roma: c'era anche Vendola

In piazza anche diversi esponenti politici, fra cui Nicola Fratoianni e Nichi Vendola di Sinistra Italiana (presenti assieme ai rispettivi figli piccoli, Adriano e Tobia), ma anche l'onorevole Nico Stumpo di Articolo Uno (LeU) e Marco Ferrando, segretario del Partito Comunista dei Lavoratori.

Post social entusiasti sulla manifestazione sono comparsi anche sui profili di vari esponenti del PD, come Monica Cirinnà e il capogruppo al Senato Andrea Marcucci e di Italia Viva, come l'onorevole Luciano Nobili.