Stando agli ultimi sondaggi sulle intenzioni di voto pubblicati da OpenMedia datati 15 dicembre la Lega Nord di Salvini e Italia Viva di Renzi sono in calo, mentre continua a salire Fratelli d'Italia, il partito guidato da Giorgia Meloni. Le percentuali si basano sulla media aritmetica settimanale di tutti i sondaggi sulle intenzioni di voto degli italiani, pubblicati dai maggiori istituti demoscopici negli ultimi 7 giorni.

La Lega perde lo 0,7%

Per quanto riguarda i partiti del centrodestra la Lega Nord di Matteo Salvini accusa una flessione dello 0,7% e si attesta al 32%.

Continua ad essere il partito con il maggior numero di preferenze, anche se in calo. Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni cresce dello 0,3% raggiungendo il 10,4%. Il partito di destra risulta essere in costante ascesa, ormai stabilmente in doppia cifra. Forza Italia di Silvio Berlusconi si attesta al 6,9% esattamente come nelle precedenti rilevazioni. Il partito forzista è ormai diventato la terza forza della coalizione di centrodestra.

Per quanto riguarda i partiti facenti parte dell'attuale esecutivo, la situazione risulta essere la seguente: il Partito Democratico del segretario Nicola Zingaretti registra un incremento dello 0,1% e si attesta al 19% delle preferenze.

Il Pd è in leggero rialzo, ma non sfonda come i suoi dirigenti auspicavano.

Il Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo e Luigi Di Maio sale dello 0,4% e raggiunge il 16,3%. Dopo i precedenti sondaggi in cui il movimento risultava in caduta libera questo lieve rialzo concede un po' di fiato ai pentastellati.

Negativo invece il bilancio settimanale per Italia Viva, fondata da Matteo Renzi, che subisce un calo nelle intenzioni di voto. Il partito dell'ex segretario del Partito Democratico si attesta al 4%.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Politica Matteo Salvini

Probabilmente molto al di sotto di quello che Renzi sperava. Azione di Carlo Calenda guadagna invece lo 0,2% e si attesta al 2,1%. L'ex Ministro dimostra comunque di avere un suo spazio e di volerselo giocare bene.

Analisi politica del sondaggio

Secondo i sondaggi effettuati da OpenMedia, la coalizione di centrodestra raggiungerebbe il risultato del 49,3%. Gli attuali partiti di Governo, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, se si dovessero presentare insieme in caso di elezioni toccherebbero quota 35,3%.

Pur ipotizzando un accostamento di Italia Viva e Azione ai due partiti che formano l'esecutivo, cosa al momento da escludere, ci sarebbe uno scarto negativo molto rilevante nei confronti del centrodestra. Visto l'andamento del sondaggio, sembrerebbe che ciò che perde la Lega lo acquisisca Fratelli d'Italia. Al momento il movimento delle sardine sembrerebbe dunque non spostare percentuali di voto e soprattutto non giovare molto alla causa del PD.