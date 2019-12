Nel sondaggio di Swg diffuso questo 23 dicembre da Enrico Mentana durante il telegiornale di La7, la Lega torna a riguadagnare terreno e il centrodestra unito si ferma poco sotto l'importante soglia del 50%. Scendono il Partito Democratico e Italia Viva, stabile invece il Movimento Cinque Stelle, cresce invece Sinistra Italiana e il movimento di Massimo Calenda,

I dati del sondaggio

A poco meno di due giorni dal Natale, torna a salire la Lega di Matteo Salvini, secondo i dati dell'ultimo sondaggio Swg per il Tg di La7.

Il Carroccio riprende fiato, dopo un periodo di flessione, crescendo sensibilmente rispetto all'ultima rivelazione, dello 0.7% per l'esattezza, e si attesta al 32,9%. Nel resto del centrodestra invece in lieve calo Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, che perde lo 0,2% e arretra al 10,5%. Forza Italia arriva al 5,5% perdendo 2 punti decimali. Insieme al movimento del presidente della Liguria Giovanni Toti, Cambiamo!, il centrodestra unito sfiora la maggioranza, arrivando un punto decimale sotto il 50%.

Nel centrosinistra invece il dato più significativo è la flessione del Partito Democratico di Nicola Zingaretti, che perde mezzo punto percentuale ed arretra al 17%, confermandosi comunque come la seconda forza Politica del Paese. Il Movimento Cinque Stelle si mantiene in tutta stabilità e rimane costantemente al 15,7%. Italia Viva di Matteo Renzi continua il periodo negativo e scende sotto la soglia del 5% in questa rilevazione, perdendo lo 0,4% e attestandosi al 4,7%.

Buona invece la crescita di Sinistra Italiana/ Mdp Articolo 1 che sale dello 0,2 e arriva al 3,7%. In salita anche Azione, il movimento di Massimo Calenda, ex membro del Pd, che sale di tre punti decimali arrivando al 3,3%. In crescita anche +Europa di Emma Bonino, che si attesta all'1,6%. In calo invece i Verdi, che dal 2,3% dello scorso sondaggio scendono al 2%.

Le altre liste minori invece raccolgono (tutte sommate) il 2,1%. Non si esprime invece il 40% degli intervistati, ancora indecisi su quale partito o formazione politica votare.

Il commento di Mentana

Come ha sottolineato anche il direttore del tg Enrico Mentana, sommando il dato percentuale dei Cinque Stelle e quello del Partito Democratico si arriva al 32,7%, ovvero due punti decimali in meno del dato riguardante la sola Lega, la quale si conferma stabilmente come il primo partito.

Dopo l'ultimo sondaggio dell'istituto Swg del 2019 lo stesso Enrico Mentana sottolinea come in occasione della prossima rilevazione, che si terrà intorno alla metà di gennaio, non potrà non considerare la vicinanza delle elezioni regionali in Calabria ed Emilia Romagna, fissate per il prossimo 26 gennaio, vero banco di prova per tutti i partiti e di fatto anche per il governo.