Selvaggia Lucarelli, tramite il suo profilo Twitter, ha voluto replicare ad un recente intervento di Giorgia Meloni che, sempre sui social network, aveva criticato una fotografia che mostrava alcuni esponenti delle Sardine insieme alla famiglia Benetton e ad Oliviero Toscani.

Uno scatto piuttosto singolare per il movimento sorto in Emilia Romagna che - ha ricordato la leader di Fratelli d'Italia - ha l'obiettivo di tenersi lontano dai poteri forti. La Lucarelli ha ribattuto con un altro tweet all'ex ministra per la Gioventù, pubblicando una foto che la ritrae agli albori della carriera insieme a Silvio Berlusconi, accompagnata da un sarcastico: "Si è buttata in Politica combattendo i poteri forti".

Sardine con i Benetton, la foto che ha fatto discutere

Nei giorni scorsi le Sardine hanno ricevuto parole di apprezzamento da diverse correnti della maggioranza di governo giallorossa, ossia da Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle.

Tuttavia, la diffusione della fotografia che mostrava i quattro fondatori del movimento insieme a Luciano Benetton e Oliviero Toscani ha suscitato qualche perplessità di troppo. Ad esempio, si sa che il M5S sta cercando di revocare le concessioni autostradali proprio ad Atlantia, gestita dalla famiglia di imprenditori trevigiani.

Invece, per quanto riguarda Giorgia Meloni, il suo dissenso sarebbe legato principalmente ad un tradimento dei propri principi da parte dei massimi rappresentanti delle Sardine. Non a caso, la leader di Fratelli d'Italia su Twitter ha scritto: "Le Sardine alla corte di Luciano Benetton, capo della famiglia che controlla Atlantia e Autostrade spa. Finisce nel ridicolo la favola del 'movimento' popolare, spontaneo e alternativo ai poteri forti".

Le #Sardine alla corte di Luciano Benetton, capo della famiglia che controlla Atlantia e Autostrade spa. Finisce nel ridicolo la favola del “movimento” popolare, spontaneo e alternativo ai poteri forti. pic.twitter.com/Hnri7h3bPk — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) February 1, 2020

Selvaggia Lucarelli risponde mostrando la Meloni con Berlusconi

Selvaggia Lucarelli ha voluto rispondere a modo suo all'uscita di Giorgia Meloni.

La giornalista ha postato su Twitter una foto di qualche anno fa che ha come protagonisti proprio la politica romana e Silvio Berlusconi. Leggendo il commento che accompagna lo scatto, non c'è dubbio che si tratti di una replica ironica: "La Meloni - ha scritto la blogger - critica le foto delle sardine con i Benetton perché lei è quella che si è buttata in politica combattendo i poteri forti da sempre".

Molto probabilmente, la Lucarelli si è riferita al fatto che, all'inizio della sua carriera politica, Giorgia Meloni sia diventata a soli 31 anni ministra per la Gioventù durante il Governo Berlusconi IV.

Col tempo ha continuato a farsi strada da sola, ed oggi infatti guida Fratelli d'Italia che, negli ultimi tempi, viene dato in costante crescita dai sondaggi. Vedremo se prossimamente arriverà una controreplica da parte della diretta interessata.