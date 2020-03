Dario Moxedano, rappresentante della categoria, a nome di decine di gestori di bar e ristoranti della città di Napoli ha annunciato la disponibilità a chiudere autonomamente dopo le ore 18:00 di sera. A rivelarlo è stato il presidente Vincenzo De Luca, governatore della Regione Campania, che ha detto di aver ricevuto l'ok dagli esercenti e commercianti della categoria che si sono detti coscienti del problema della tutela e salvaguardia della salute propria e della comunità tutta. Intanto, in Campania continua a crescere il numero delle persone contagiate.

Così come comunicato dall'Unità di Crisi del Dipartimento della Protezione Civile Regionale della Campania, nella mattinata di oggi, lunedì 9 marzo 2020, presso l'istituto Cotugno di Napoli sono stati esaminati ben quaranta tamponi, di cui cinque sono risultati positivi. Ovviamente si attende la conferma da parte del Ministero della Salute, ma - con essi - i casi di positività in Campania arriverebbero a ben 120 contagiati dal Covid-2019.

De Luca: 'I commercianti hanno dimostrato responsabilità e civiltà'

La comunicazione è arrivata dopo un'incontro tra De Luca e i titolari delle attività commerciali e di locali pubblici, in seguito alla richiesta del Governo di chiudere alle 18 gli esercizi pubblici anche nella regione Campania, così come è già stato disposto in altre aree d'Italia, soprattutto in quelle della cosiddetta 'zona rossa', maggiormente a rischio contagio.

«Si tratta di un grande gesto di straordinaria civiltà verso il quale voglio esprimere tutto il mio apprezzamento», ha dichiarato il governatore della Campania, sottolineando come adesso si inizi a capire la serietà dell'emergenza Coronavirus, maturando comportamenti e atteggiamenti di grande responsabilità civica. 'I commercianti hanno capito finalmente che sarà meglio rimanere chiusi per poche settimane, piuttosto che dover poi chiudere in futuro per mesi e mesi' - ha concluso il presidente De Luca.

Trasporto pubblico: no alla riduzione corse per evitare affollamenti

Nel video pubblicato sulla propria pagina Facebook istituzionale, il governatore De Luca ha anche spiegato la situazione del trasporto pubblico regionale, sottolineando come da Palazzo Santa Lucia, sede della Regione, si sia voluto mantenere costante la quantità delle corse giornaliere, pur essendoci la sospensione delle attività didattiche e le chiusure delle scuole. 'Non abbiamo ridotto il servizio di trasporto pubblico perché in questo modo i mezzi, tram e autobus, potranno essere meno affollati del solito', ha spiegato De Luca, approfittando dell'occasione per ringraziare gli autisti e il personale impegnati anche in attività di disinfestazione, sanificazione e igienizzazione dei bus per scongiurare un ulteriore possibile diffondersi del contagio del temuto e pericoloso virus Covid-2019, meglio conosciuto con la denominazione di 'Coronavirus'.