La conferenza stampa con cui Giuseppe Conte, nella tarda serata di sabato, annunciava nuove misure restrittive in relazione al contrastato della diffusione del Coronavirus non è piaciuta a molti. Tra questi c'è Maurizio Belpietro che, in un editoriale apparso sulla prima pagina de La Verità, ha manifestato una critica a trecentosessanta gradi nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il giornalista ha lasciato intendere che, al momento, il premier starebbe assumendo decisioni importanti dribblando quelli che sono i principi di una democrazia rappresentativa come quella italiana.

Il titolo che richiama l'intervento di Sergio Mattarella e concetti come quelli di 'golpe di Conte' raccontano un pensiero piuttosto critico nei confronti dell'attuale capo del governo.

Per Belpietro Conte vuole fare il salvatore della patria

L'idea di annunciare un decreto di sabato sera e in diretta Facebook non è stata vista di buon occhio da molti critici della scena Politica. Al premier è stata imputata un'eccessiva spettacolarizzazione della cosa e c'è chi, come Giorgia Meloni, ha addirittura contestato "metodi da regime" al premier.

Maurizio Belpietro si iscrive al club di quelli che non hanno gradito quanto è accaduto, ma fornisce una critica più ampia del momento. In apertura del suo editoriale apparso su La Verità ha evidenziato la sua personale idea, secondo cui, al momento Giuseppe Conte si sarebbe posto l'obiettivo di risultare come "salvatore della patria" in una fase emergenziale per il Paese.

Belpietro invoca intervento di Mattarella

L'accusa che gli pone è che, con l'avvento del coronavirus, è riuscito a "togliere di mezzo il Parlamento ed ogni opposizione con la scusa che l'epidemia non consente di perdere tempo in polemiche". L'invettiva nei confronti del capo del governo si fa via via più dura scorrendo il testo dell'articolo. Secondo Maurizio Belpietro Conte si starebbe comportando come "un caudillo in battagli, atteggiandosi a plenipotenziario".

Tra le accuse che gli muove c'è quella che, al momento, non starebbe più neanche convocando il consiglio dei ministri per stabilire il da farsi.

Quello che vede il giornalista è un accentramento di poteri in piena emergenza coronavirus che, a suo avviso, dovrebbe suscitare l'attenzione del presidente della Repubblica. Il titolo dell'articolo, in tal senso, è eloquente: "Mattarella fermi il golpe di Conte". Tuttavia, nel lanciare il suo editoriale sulla propria pagina Facebook, Belpietro è ancora più chiaro: "Il premier sfrutta il contagio per scavalcare Camere e Consiglio dei ministri. E il Colle osserva in silenzio questo scempio".