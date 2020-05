Fabrizio Pregliasco, in un'intervista rilasciata all'Adnkronos, ha rivelato di essere stato minacciato di morte. È accaduto sui social, dove molta gente ha deciso di indirizzare nei suoi confronti la rabbia che nutre per la situazione generale. Soprattutto in un momento storico dove i virologi come Pregliasco rappresentano la voce di quanti invitano alla prudenza e, in alcuni casi, a tenere lontani alcuni aspetti della quotidianità che rischiano di compromettere gli sforzi fatti durante l'emergenza sanitaria ancora in corso.

Pregliasco accusato di rovinare la vita alle persone

Fabrizio Pregliasco, negli ultimi mesi, è diventato un volto familiare per gli italiani.

Il virologo dell'Università degli Studi di Milano partecipa spesso a talk show televisivi dove prova a spiegare i suoi punti di vista a quanti si chiedono cosa stia accadendo e cosa accadrà sul fronte sanitario. I giorni di isolamento, di chiusura totale e di distanziamento sociale hanno avuto gravi ripercussioni sul tessuto economico, sacrificato in favore della tutela della vita umana. Qualcuno pare, però, abbia puntato il dito contro gli scienziati, come chi si sfoga sui canali social di Pregliasco. "Mi dicono - ha rivelato - che voglio distruggere l'economia, che rovino la vita della gente sulla base di nulla, solo perché invito alla cautela e a non abbassare la guardia".

Sebbene la diffusione del contagio in Italia abbia subito un notevole rallentamento, gli scienziati continuano a invitare la cittadinanza ad adottare comportamenti responsabili.

Indossare mascherine e mantenere il distanziamento sociale sono le linee guida che si invita a mantenere per evitare che, dopo tanti sacrifici, si finisca per tornare punto e a capo. Uno sforzo aggiuntivo a quelli fatti fino ad ora che qualcuno mal digerisce, a giudicare dalle rivelazioni fatte da Pregliasco rispetto ai messaggi minacciosi ricevuti.

Fontana al fianco di Pregliasco

Pregliasco ha sottolineato come si trovi, di fatto, a confrontarsi con persone che definisce "leoni da tastiera". Proprio per questo sottolinea come non abbia paura, comprendendo comunque "la tensione e la difficoltà del momento" per molte persone. Tuttavia, per sua stessa ammissione c'è chi arrivato a indirizzargli "minacce di morte".

Il governatore della Lombardia Attilio Fontana ha manifestato solidarietà a Fabrizio Pregliasco e dispiacere per il fatto che medici da lui definiti "bravi e competenti" come il professor Fabrizio Pregliasco finiscano per essere oggetto di atteggiamenti minatori da parte di qualcuno. Il presidente della Regione ha, inoltre, auspicato che i responsabili possano essere individuati e fermati.