Il Primo Ministro olandese Mark Rutte è finito nella bufera Politica e mediatica in Italia a causa delle sue dichiarazioni contro il nostro Paese immortalate in un breve video che ha fatto in poche ore il giro del web. Nelle immagini incriminate si vede un camionista olandese che prega il suo Premier di non dare soldi ai governi italiano e spagnolo, i più colpiti dalla crisi economica.

Rutte, dal canto suo, rassicura subito il lavoratore con un netto "No, no". Parole che sono andate di traverso a Giorgia Meloni.

La leader di Fratelli d'Italia si scaglia infatti con veemenza contro il leader arancione, prima con un post pubblicato sui suoi canali social e poi durante l'ospitata a Stasera Italia, talk show condotto da Barbara Palombelli su Rete 4.

Il video di Rutte che risponde al camionista: 'Niente soldi a Italia e Spagna'

Dura pochi secondi, ma ha avuto comunque un effetto deflagrante sui social, il video che ha per protagonista Mark Rutte. "La prego non dia soldi a italiani e spagnoli", lo implora un camionista che lo incontra in un parcheggio durante una visita compiuta dal Primo Ministro olandese.

"No, no. Va bene, ne prendo nota", risponde prontamente il Premier Orange con ficcante ironia. La discussione si chiude quindi tra le risate reciproche e con Rutte che alza il pollice in segno di intesa.

Veramente, caro Rutte (amico di Renzi), finora i soldi li hanno dati gli altri Paesi dell'eurozona all'Olanda, che con il suo paradiso fiscale si arricchisce sulla pelle degli altri. Noi non chiediamo elemosina a nessuno, porti rispetto a una Nazione che vive del proprio lavoro! pic.twitter.com/44X1c0zcRn — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) April 30, 2020

La reazione di Giorgia Meloni: 'Caro Rutte, i soldi li ha dati l'Ue all'Olanda'

Inevitabile che questo colpo basso rifilato al nostro Paese dal Premier di un Paese cosiddetto "rigorista" dal punto di vista finanziario, fedele alleato della Germania di Angela Merkel, dovesse provocare reazioni indignate e rabbiose.

Una su tutte quella di Giorgia Meloni. "Veramente, caro Rutte (amico di Renzi) - cinguetta la leader di Fratelli d'Italia su Twitter - finora i soldi li hanno dati gli altri Paesi dell'Eurozona all'Olanda, che con il suo paradiso fiscale si arricchisce sulla pelle degli altri. Noi non chiediamo elemosina a nessuno, porti rispetto a una Nazione che vive del proprio lavoro".

Meloni a Stasera Italia: 'Intollerabile questa cosa'

La risposta piccata della Meloni a Rutte viene replicata poi qualche ora dopo. Nella serata di giovedì 30 aprile, infatti, la leader di FdI è in collegamento con lo studio di Stasera Italia. "Questa cosa la trovo intollerabile - commenta nuovamente il video di Rutte - e trovo anche intollerabile che oggi nessuno lo abbia detto, perché l'Italia non sta mica chiedendo l'elemosina. Noi non abbiamo chiesto che l'Europa ci regali nulla. Quelli del Mes sono soldi nostri, noi ci abbiamo messo 15 miliardi di euro. In sette anni noi trasferiamo all'Ue 100 miliardi.

E sono molti di più di quelli che ci tornano indietro pieni di vincoli. La Bce è la nostra banca centrale perché noi ne deteniamo il 14%, in ragione del fatto che abbiamo adottato la moneta unica. Qui pare che ci vogliano regalare qualcosa ma non ci regalano niente - si sfoga - Rutte piuttosto ci dovrebbe spiegare la ragione per la quale si permette di fare del simpatico sarcasmo quando l'Olanda è un paradiso fiscale, ha organizzato un bel paradiso all'interno dell'Ue per drenare risorse a tutti gli altri Paesi membri e fregarsi i soldi che vengono prodotti con il lavoro negli altri Paesi".