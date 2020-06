Servendosi del proprio profilo Twitter, Giorgia Meloni ha ripreso una dichiarazione di Pierluigi Bersani - 'Con il centrodestra al Governo non sarebbero bastati i cimiteri' -rispondendo a tono: 'Parole ignobili'.

Lo storico esponente del centrosinistra ha proferito le parole oggetto della critica della Meloni nell'ambito di una sua partecipazione alla trasmissione Cartabianca.

Bersani critica l'atteggiamento del centrodestra

Anche durante la fase più acuta dell'emergenza sanitaria si è assistito a momenti di tensione tra opposizione e maggioranza. Ad aprile, ad esempio, ci furono scintille per una conferenza stampa in cui si annunciava la prosecuzione del lockdown ed il premier puntò il dito su Matteo Salvini e Giorgia Meloni per aver diffuso fake news su una presunta approvazione del Mes da parte dell'Italia.

E' altrettanto vero che i toni di Lega e Fratelli d'Italia non sono mai stati morbidi nei confronti del presidente del Consiglio, cosa che ha scatenato evidenti tensioni oggi alimentate dalle parole di Bersani: "Il messaggio - ha detto l'esponente del centrosinistra durante l'interlocuzione con la conduttrice di Cartabianca Bianca Berlinguer - che in Parlamento e fuori sta dando il centrodestra è una coltellata al Paese. E con questa gente qua, lo lasci dire ad uno di Piacenza, viene il dubbio che se avessero governato loro non sarebbero bastati i cimiteri".

Meloni pubblica la clip sul suo profilo Twitter

La trasmissione è andata in onda lo scorso 2 giugno. A distanza di un paio di giorni è dunque arrivata la replica della leader di Fratelli d'Italia.

Sul profilo Twitter di Giorgia Meloni è infatti apparso un video in cui è stato messo all'attenzione dei suoi follower il passaggio con la dichiarazione di Pierluigi Bersani. A margine della clip è presente una cornice in cui campeggia una scritta eloquente sul pensiero della Meloni in riferimento al concetto espresso dall'avversario politico.

"Parole ignobili" è il messaggio trasmesso. Altrettanto dura è la frase riportata in cima al post. "L'odio ideologico - scrive Giorgia Meloni - della sinistra non si ferma nemmeno davanti ai morti. Ascoltate queste vergognose dichiarazioni di Bersani'. La clip postata sul social dei cinguettii ha ricevuto oltre 1.700 like con più di 1.500 utenti ad aver interagito con la leader di Fratelli d'Italia commentando le dichiarazioni al centro del video.