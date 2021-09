È in crescita negli USA il numero di Stati contrari all'utilizzo del passaporto vaccinale. A partire dal 16 settembre, scuole, aziende, organizzazioni no profit e gli enti governativi della Florida non potranno chiedere a nessun cittadino di esibire alcuna prova di essere stato vaccinato. Ron DeSantis, governatore dello stato della Florida, ha emesso un'ordinanza che vieta l’utilizzo dei passaporti vaccinali, l'equivalente del nostro Green Pass. Il Governatore ha inoltre annunciato l'imminente arrivo di una legge a tale proposito. Questo blocco é di primaria importanza e serve a tutelare i diritti fondamentali e per garantire la privacy dei cittadini dello stato del Sole.

Il governatore DeSantis: 'Richieste inaccettabili'

La norma del dipartimento della salute descrive dettagliatamente la tipologia di sanzioni che le imprese e altre entità, comprese le organizzazioni no profit, dovranno corrispondere per violazione di una legge della Florida del 2021, che vieta di richiedere ai clienti di fornire qualsiasi documentazione che certifichi la vaccinazione COVID-19 o la guarigione al fine di accedere ai propri locali o servizi. Il certificato non può neanche essere fornito su base volontaria dai clienti.

Quando ha firmato il disegno di legge, DeSantis ha criticato le richieste di prova della vaccinazione come "completamente inaccettabili" e ha affermato che avrebbero creato due distinte classi di cittadini, spiegando che nessun vaccino COVID-19 può essere richiesto per legge.

Multe fino a 5.000 dollari

Nonostante la Florida richieda già altri tipi di vaccini soprattutto per gli studenti delle scuole pubbliche, l’ordine di Ron DeSantis è stato impiegato dalle singole contee per far rispettare la nuova norma sia negli istituti scolastici che nelle aziende private. Chiunque richieda un pass vaccinale, che sia privato o ente pubblico, per l’ingresso o anche solo per accedere all'utilizzo di un servizio, sarà multato con una ammenda che potrà arrivare anche a 5.000 dollari.

Altri sei stati vietano il pass vaccinale

Oltre alla Florida, ad oggi sono 6 gli stati nordamericani che hanno preso la decisione di vietare che vengano utilizzati certificati o passaporti vaccinali. Nei mesi passati anche Texas, Alabama, Georgia, Oklahoma, Alaska e Arkansas hanno seguito la stessa linea, mentre in altri stati non sono state emesse ordinanze o leggi al riguardo, ma è stato comunicato dai loro governatori che non supporteranno l'utilizzo di passaporti vaccinali.