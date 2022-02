Il mondo delle notizie è complesso e le storie, così come le foto false spesso vengono ampiamente condivise sui social media. Il team editoriale di Blasting News individua ogni settimana le bufale più popolari e le informazioni fuorvianti per aiutarti a distinguere il vero dal falso. Ecco le Fake News più condivise di questa settimana.

Russia

L'Ucraina non è sta per ottenere armi nucleari

Affermazione falsa: in un discorso del 21 febbraio, il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che l'Ucraina ha piani per sviluppare armi nucleari. Durante la trasmissione, il leader russo ha inoltre affermato che gli Stati Uniti stanno convertendo le loro difese missilistiche in armi offensive e hanno piani per portare armi nucleari sul territorio ucraino.

"Se l'Ucraina acquisisce armi di distruzione di massa, la situazione nel mondo e in Europa cambierà drasticamente, soprattutto per noi, per la Russia [...] Non possiamo non reagire a questo pericolo, che è reale", ha detto Putin.

Verità:

Con la dissoluzione dell'Unione Sovietica all'inizio degli anni '90, come parte di un accordo promosso da Washington, Londra e Mosca - chiamato Memorandum di Budapest -, l'Ucraina ha rinunciato a un enorme arsenale di armi nucleari russe lasciate sul suo territorio in cambio della garanzia di sicurezza e integrità dei suoi confini.

Anche se l’Ucraina aveva il controllo fisico delle armi nucleari durante il periodo sovietico, solo la Russia aveva la capacità tecnica di svilupparle, e l'autorità di sparare questo arsenale era esclusiva di Mosca.

Secondo i dati della World Nuclear Association, l'Ucraina non possiede attualmente le infrastrutture necessarie per produrre combustibile nucleare - per non parlare delle armi nucleari -, visto che importan dalla Russia gran parte di ciò che usa per alimentare i suoi impianti nucleari.

Il governo degli Stati Uniti ha ripetutamente detto che non ha intenzione di installare armi nucleari in Ucraina, un paese che non è nemmeno membro della NATO.

Stati Uniti

L'Ucraina non era la prima donatrice della campagna elettorale del 2016 di Hillary Clinton

Affermazione falsa: durante un comizio per un candidato al Congresso in Texas il 19 febbraio, la rappresentate al Congresso repubblicana Marjorie Taylor Greene ha affermato che l'Ucraina è stata la più importante donatrice della campagna presidenziale di Hillary Clinton del 2016, in cui è stata sconfitta da Donald Trump.

Verità:

In una dichiarazione a Politifact, Anna Massoglia, la responsabile editoriale e delle indagini di OpenSecrets, un'organizzazione no-profit che tiene traccia degli scambi di denaro in politica, ha detto che non c'è alcuna registrazione che il governo ucraino o cittadini ucraini abbiano fatto donazioni alla campagna di Hillary Clinton del 2016.

Secondo il sito web della Federal Election Commission, la legge federale "proibisce contributi, donazioni, spese (comprese quelle indipendenti) ed esborsi sollecitati, diretti, ricevuti o effettuati direttamente o indirettamente da o per cittadini stranieri in relazione a qualsiasi elezione federale, statale o locale".

America Latina

Il video che mostra Biden che annuncia che gli Stati Uniti attaccheranno la Russia è falso

Affermazione falsa: gli utenti dei social in America Latina hanno condiviso un estratto di una recente conferenza stampa del presidente Joe Biden.

Il video è accomganato da una didascalia in spagnolo secondo cui Biden avrebbe detto che Mosca ha deciso di invadere l'Ucraina e che gli Stati Uniti attaccheranno la Russia prima che i suoi cittadini in Ucraina siano colpiti.

Verità:

Il video completo della conferenza stampa è stato pubblicato sull'account Twitter della Casa Bianca il 18 febbraio.

Nella trascrizione del video, disponibile sul sito web della Casa Bianca, Biden non ha detto che la Russia aveva iniziato l'invasione dell'Ucraina, né che gli Stati Uniti intendevano rispondere con un attacco diretto alla Russia.

Il 24 febbraio, tuttavia, l'esercito russo ha iniziato l'invasione dell'Ucraina, un'azione che è stata poi condannata con forza da Biden con la seguente dichiarazione: "Le azioni del presidente Putin richiedono una risposta ferma. Ecco perché stiamo imponendo sanzioni di blocco totale alla VEB, la società statale russa per lo sviluppo, e alla banca militare russa, tagliando fuori la Russia dai finanziamenti occidentali, imponendo sanzioni alle élite e altro ancora. Continueremo a inasprire le sanzioni se la Russia continua su questa escalation". Ancora una volta, Biden non ha mostrato alcuna intenzione di impegnarsi in un confronto militare diretto con la Russia.

Mondo

Non è vero che la TV australiana ha riferito che la regina Elisabetta II è in trattamento con l'ivermectina

Affermazione falsa: gli utenti dei social hanno condiviso l'affermazione che la regina Elisabetta II, che è risultata positiva al COVID-19 il 18 febbraio, stia usando l'ivermectina per trattare la malattia.

L'informazione proviene da un servizio del programma australiano di Nine Network "A Current Affair", riguardante la salute della monarca 95enne. Il servizio include immagini di una scatola del farmaco Stromectol, una versione dell'ivermectina, che presumibilmente indica che la regina è in trattamento con il farmaco.

Verità:

In una dichiarazione sul suo sito web, "A Current Affair" ha spiegato: "ieri sera il nostro servizio sulla Regina conteneva una ripresa che non avrebbe dovuto essere inclusa. È stato un errore umano. Stavamo evidenziando un farmaco approvato per l'infusione chiamato Sotrovimab e il rapporto ha accidentalmente è passato a una ripresa dello Stromectol - un prodotto che contiene Ivermectina [...] Non stiamo dicendo che la regina stia usando Ivermectin".

Dal 31 marzo 2021 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha raccomandato che l'ivermectina - originariamente sviluppata come un farmaco antiparassitario - non venga utilizzata per trattare i pazienti con COVID-19, una posizione che è condivisa, tra le altre agenzie sanitarie, dalla Food and Drug Administration, dall'Agenzia Europea dei Medicinali e dalla Medicines and Healthcare products Regulatory Agency del Regno Unito.

Nel febbraio 2021, l'azienda farmaceutica Merck, che è responsabile della produzione di Stromectol, ha detto in una dichiarazione che non ci sono dati disponibili per sostenere l'efficacia dell'ivermectina contro il COVID-19.

Regno Unito

Il video di un traghetto che ondeggia in acqua non è stato fatto durante la tempesta Eunice

Affermazione falsa: il video che mostra una coda di auto in attesa di salire a bordo di un traghetto che ondeggia violentemente in mare è stato condiviso dagli utenti dei social media nel Regno Unito insieme all'affermazione che la clip è stata registrata lo scorso 18 febbraio, durante la tempesta Eunice, considerata la peggiore ad aver colpito l'Inghilterra in 32 anni.

Verità:

Con una ricerca per immagini si scopre che il video è stato condiviso nel febbraio 2020 in articoli pubblicati da BBC News e alcuni giornali britannici.

La clip mostra un traghetto Caledonian MacBrayne che si avvicina al porto di Ardrossan in Scozia durante la tempesta Dennis.

Africa

La legge sudafricana non permette ai cittadini di arrestare gli spacciatori di droga

Affermazione falsa: gli utenti dei social in Sudafrica hanno condiviso post che affermano che la legge del paese permette a qualsiasi cittadino di arrestare uno spacciatore di droga.

Verità:

I motivi per cui scatta un arresto in Sudafrica sono stabiliti dal Criminal Procedure Act.

Questo tipo di arresto, tuttavia, è consentito solo per i reati della Schedule 1, mentre lo spaccio di droga rientra nei reati della Schedule 2.