La Regina Elisabetta II è morta la sera dell'8 settembre all'età di 96 anni. La monarca si trovava al castello di Balmoral, in Scozia, dove ha trascorso l'estate. Non è stata rilasciata alcuna informazione ufficiale sulla causa del decesso.

In un comunicato, Buckingham Palace ha dichiarato che: "La Regina è morta pacificamente a Balmoral questo pomeriggio. [...] Il Re e la Regina Consorte rimarranno a Balmoral questa sera e torneranno a Londra domani".

Nel primo pomeriggio, Buckingham Palace aveva rilasciato una dichiarazione in cui si affermava che i medici avevano espresso preoccupazione per la salute della Regina e le avevano raccomandato di rimanere sotto controllo medico.

In seguito all'allarme, il figlio maggiore ed erede al trono, il principe Carlo, il nipote della regina, il principe William e altri membri della famiglia reale britannica si sono recati a Balmoral per stare al fianco della monarca.

All'inizio della settimana, la Regina Elisabetta II, che soffriva di problemi di mobilità dalla fine del 2021, aveva già mostrato segni della sua fragile salute chiedendo che l'udienza con il neoeletto primo ministro del Regno Unito - una cerimonia che tradizionalmente si svolge a Buckingham Palace - si tenesse a Balmoral. In quell'occasione, la monarca ha conferito l'incarico al nuovo leader del Partito Conservatore, Liz Truss, che ha preso il posto di Boris Johnson, diventando la terza donna premier del Paese.

La morte di Elisabetta II arriva pochi mesi dopo che il Paese ha celebrato il suo giubileo di platino, segnando i 70 anni del suo regno. Incoronata nel 1952 all'età di 25 anni, è stata la monarca britannica più longeva di sempre, superando la trisnonna, la Regina Vittoria.

Nell'aprile 2021 la Regina aveva perso il marito, il Principe Filippo, con cui era sposata dal 1947, morto all'età di 99 anni, due mesi prima di compierne 100.

Figlia di un improbabile re

Nata a Londra il 21 aprile 1926, Elisabetta era la figlia primogenita del principe Alberto di York, che avrebbe poi avuto un'altra bambina, Margaret, nata nel 1930.

Il padre di Elisabetta, che non era l'erede naturale al trono britannico, sarebbe stato incoronato re Giorgio VI nel 1936, dopo che il fratello maggiore Edoardo VIII aveva abdicato per sposare la socialite americana Wallis Simpson, divorziata dal primo marito e in procinto di divorziare dal secondo.

La Chiesa d'Inghilterra, di cui i monarchi britannici sono a capo, all'epoca non permetteva ai divorziati di risposarsi se i loro ex coniugi erano ancora in vita.

Nel novembre 1947, Elisabetta sposò il tenente della Royal Navy britannica Philip Mountbatten. Nato a Corfù, in Grecia, era un membro delle famiglie reali greca e danese, ma fu esiliato insieme ai suoi genitori quando era ancora un bambino durante la rivoluzione dell'11 settembre 1922, che avrebbe istituito la Seconda Repubblica Ellenica.

Lottando contro diversi problemi di salute e un cancro ai polmoni, Giorgio VI morì nel suo letto la mattina del 6 febbraio 1952 per una trombosi coronarica. Aveva 56 anni. Elisabetta, che in quel momento era in viaggio in Kenya con il marito, tornò immediatamente in Inghilterra.

Una regina giovane (e nuova)

Elisabetta fu incoronata regina il 2 giugno 1953, a soli 25 anni. La cerimonia, tenutasi nell'Abbazia di Westminster, fu la prima a essere trasmessa in televisione nella storia del Regno Unito, segnando l'inizio di un processo di avvicinamento tra la monarchia e il pubblico che sarebbe diventato un tratto distintivo del regno di Elisabetta.

Nei decenni successivi all'incoronazione, Elisabetta fu testimone dell'accelerazione di un movimento in atto dalla fine della Seconda guerra mondiale: la decolonizzazione dell'Impero britannico. Iniziato con l'indipendenza di India e Pakistan nel 1947, questo processo si sarebbe concluso solo nel 1997 con la cessione di Hong Kong alla Cina.

Nel mezzo dello smembramento del più grande impero che il mondo abbia mai visto, Elisabetta è stata fondamentale nel promuovere il Commonwealth, un'associazione Politica attualmente composta da 56 Paesi membri indipendenti.