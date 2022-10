Sabato 22 ottobre si è svolto a Roma, presso l'Acquario Romano, l'evento di lancio di una nuova rete Politica promossa da Stefano Fassina e da altre personalità della sinistra al fine di creare un nuovo "polo progressista" che guardi al Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte. La nuova associazione si chiama "Coordinamento 2050. Civico, Ecologista e di Sinistra".

L'assemblea di lancio

Durante l'assemblea, durata quasi cinque ore, davanti a circa 300 persone, si sono susseguiti diverse decine di interventi, fra cui anche quello dello stesso Giuseppe Conte, che ha parlato per oltre mezz'ora, dando anche i connotati dell'opposizione che che il M5S intende portare avanti nei prossimi mesi rispetto al governo Meloni appena nato.

L'intervento introduttivo dell'incontro è stato effettuato da parte di Stefano Fassina, ex deputato e già viceministro, il quale ha spiegato che: "L’obiettivo è strutturare una rete nazionale e territoriale che, con autonomia politica e organizzativa, ma senza velleità di fondare l’ennesimo partitino, si relazioni con il M5S e lavori alla costruzione delle condizioni per un credibile polo progressista".

In seguito sono intervenuti diversi ex parlamentari del centrosinistra, da Loredana De Petris all'ex ministro verde Alfonso Pecoraro Scanio, da Paolo Cento a Claudio Grassi fino a Federico Conte. Ha portato il proprio saluto anche la parlamentare del M5S Alessandra Maiorino. Sul palco si sono susseguiti anche studiosi come Livio De Santoli e Domenico De Masi e personaggi della cultura come Moni Ovadia (in collegamento video), oltre a vari attivisti e sociali, ambientalisti e sindacali ed esponenti di vari gruppi di partiti di sinistra, intervenuti a titolo individuale.

In molti si sono soffermati sul tipo di opposizione da fare al neonato governo Meloni e su come strutturare, anche in prospettiva, un nuovo campo politico progressista sia a livello locale che nazionale.

Gli obiettivi del Coordinamento 2050

Verso il termine dell'assemblea i presenti hanno approvato un documento che impegna a costituire l’associazione nazionale di cultura e iniziativa politica “Coordinamento 2050.

Civico, Ecologista e di Sinistra”, promuovendo su tutto il territorio nazionale, coordinamenti locali di percorsi ecologisti, civici e di sinistra con il coinvolgimento di rappresentanti del M5S.

La neonata associazione si è impegnata anche ad avviare quattro workshop, dedicati in particolare al caro bollette e alla transizione ecologica; alla politica internazionale e alle iniziative per la pace, al riscatto del lavoro e alla giustizia sociale e all’Autonomia differenziata. Infine è prevista inoltre una prima assemblea nazionale di questo nuovo coordinamento per la metà di marzo 2023.