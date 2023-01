Conte continua a rimanere al centro dell'attenzione Politica. L'ex premier, attuale leader del Movimento Cinque Stelle, è ancora nel mirino per via della vacanza fatta a Cortina D'Ampezzo in occasione delle festività di Capodanno. Il presidente del Movimento Cinque Stelle ha toccato l'argomento nel corso del suo intervento a Controcorrente, programma in onda su Rete4.

Ha condannato l'attenzione morbosa versa la sua vita privata e il suo stile di vita. E poi ha respinto al mittente le accuse puntando il dito anche contro il modo di condurre inchieste da parte dei giornalisti.

Le polemiche sulle vacanze di Giuseppe Conte

Ospite del programma tv Controcorrente su Rete4, Giuseppe Conte vuole mettere tacere le recenti polemiche sulla sua vacanza a Cortina D'Ampezzo. Nell'ultima settimana, le vacanze in montagna del leader pentastellato hanno suscitato molte proteste e si è arrivati anche ad iniziative parlamentari. La senatrice di Italia Viva, Silvia Fregolent, infatti, ha presentato un'interrogazione parlamentare al Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi per fare chiarezza sul pernottamento di Capodanno, sul tipo di stanza prenotata e anche sui soldi spesi dalla scorta per la sua sicurezza.

Tutto è nato quando la stampa ha pubblicato le foto dell'ex Presidente del Consiglio in un hotel della rinomata località vacanziera.

La foto è diventata molto popolare in poche ore e ha avuto come conseguenza moltissime reazioni politiche. La polemica ha riguardato anche la compagna di Conte, Olivia Palladino. Molto duri sono stati gli attacchi: in tanti gli hanno rimproverato che la sua vacanza stonerebbe non poco con le sue battaglie politiche a contrasto della povertà, come quella volta a difendere la misura del reddito di cittadinanza.

Conte risponde

Ospite del programma di Rete 4, Giuseppe Conte ha provato a rispondere alle polemiche su Cortina. L'ex premier ha spiegato di aver raggiunto la sua famiglia in quel di Cortina in vista delle vacanze per non restare solo nella capitale le ultime ore del 2022. E a quanti lo accusano di ipocrisia risponde così: "Non credo proprio...Se c'è una cosa che mi caratterizza è la massima trasparenza".

Il Presidente del M5s aggiunge di non aver nascosto le sue origini. Ricorda che ha lavorato per 25 anni come avvocato e professore universitario. E soprattutto conferma di aver pagato di tasca sua. "Non credo che ci sia nessuna colpa: non c'è nulla di cui giustificarsi".

'Siamo alla follia'

"Ho sentito stupidaggini, io avrei pagato 2.500 euro a notte...", ha detto poi Giuseppe Conte rispondendo alle accuse fatte degli ultimi giorni. Nega di aver pernottato in una suite ma in una semplice camera standard. E conferma di aver speso molti meno soldi rispetto a quelli di cui parla la stampa negli ultimi giorni. E poi vuole rispondere anche alle dicerie secondo cui la vacanza sarebbe stata pagata dalla sua fidanzata Olivia Palladino.

"Posso secondo voi venire qui per restituire la contabilità di un menage familiare?" si domanda in modo ironico l'ex premier.

"Siamo alla follia", conclude poi il leader grillino. "Io non riesco a capire quale sia la logica di tutto questo.. agli altri politici si chiede?": A suo avviso è evidente che c'è stata "una morbosa attenzione" sulla sua vacanza a Cortina d'Ampezzo. E poi lancia una frecciata ad una parte della stampa e alla politica: "Se vuole fare inchieste si dovrebbe dedicare a chi non paga le vacanze, ma semmai se le fa pagare dagli Stati stranieri..."